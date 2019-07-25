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Beş yıldızlı otele silahlı saldırı 

Sigortasız işçi çalıştırmakta ısrar eden bir otelin SPA işletmecisi maganda, yıllardır ekmeğini yediği kurumun yöneticilerine kurşun yağdırdı...

Beş yıldızlı otele silahlı saldırı 

Sigortasız işçi çalıştırmakta ısrar eden bir otelin SPA işletmecisi maganda, yıllardır ekmeğini yediği kurumun yöneticilerine kurşun yağdırdı...

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:36
Beş yıldızlı otele silahlı saldırı 

Beş yıldızlı otele silahlı saldırı 



Siz turist olsanız böyle bir ülkede tatil yapar mısınız? Binlerce dolar harcadığınız otelin SPA ünitesinde sigortasız personel çalıştıran işletmeci, belinde silahla 5 yıldızlı otel basıp kurşun yağdırdı. Silahla toplantı salonunu basan maganda otel yönetiminden 3 kişiyi silahla yaraladı. 


Olay, sabah saatlerinde Gümbet Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelin SPA bölümünü işleten Hüseyin Ö. adlı şahıs, SPA merkezinde yabancı uyruklu sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesiyle uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeden işçileri çalıştırmaya devam eden Hüseyin Ö.’nün çalışanları otele alınmadı.

OTEL YÖNETİCİLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Edinilen bilgilere göre, sabah mesai saati başladığı sırada otele gelen Hüseyin Ö. toplantı yapan otel yetkililerinin odasını bastı. İlk önce otel yetkilileriyle tartışmaya başlayan Hüseyin Ö. daha sonra yanında getirdiği silahı otel yetkililerine doğrultup kurşun yağdırdı. Şahıs, ilk olarak Güvenlik Müdürü Onur Pelit’in ayağından vurdu. Daha sonra üzerine doğru yönelen Otel Müdür yardımcısı Fikret Dinler’i baldırından vuran şahıs silahı Otel Genel Müdürü Melih Alemdar’ın göğsüne doğru uzattı. Silah tutukluk yapınca Genel Müdür Alemdar, şahsın silahına uzanarak indirmesini söyledi. O sırada silahını ateşleyen Hüseyin Ö. Genel Müdür Alemdar’ı da baldırından vurarak toplantı salonundan çıktı. Kapı önündeki güvenlik görevlileri tarafından durdurmaya çalışılan Hüseyin Ö. bu seferde Otel önünde bulunan Güvenlik kulübesine ateş etmeye başladı. Bir süre sonra silahını başkasına veren Hüseyin Ö. 
Polis ekiplerince olay yerine 100 metre ilerde yakalandı.

Ayaklarına ve bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Otel Müdürü Melih Alemdar ile yardımcısı Fikret Dinler bir özel hastaneye, Güvenlik Müdürü Onur Pelit ise Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Onur Pelit tedavisinin ardından taburcu olurken, diğer 2 yaralının tedavilerinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Otelin Danışmanı Sennur Salbaş, otel genel müdürünün, müdür yardımcısının ve güvenlik müdürünün silahlı saldırıya uğradığını ifade ederek "SPA merkezini işleten şahıs kaçak ve sigortasız işçi çalıştırdığı için çalışanları otele almaması sonucunda SPA işletmecisi tarafından silahlı saldırıya uğradılar" dedi.

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BodrumGümbetSilahlı SaldırıSon Dakika HaberlerSpa
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