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Beşiktaş'ın merdivenleri renkleniyor

Beşiktaş Belediyesi’nin “Merdivenler Renkleniyor” projesi kapsamında Dizi Sokak, Kalkan Sokak ve Asmalı Hamam sokaktaki üç merdiven sokak sanatçıları tarafından boyandı. 

10 Temmuz 2020 Cuma 10:18
Beşiktaş'ın merdivenleri renkleniyor

Beşiktaş'ın merdivenleri renkleniyor


Beşiktaş’ın kent estetiğine katkı sunmak ve kentlileri günlük yaşamlarında sanatla bir araya getirmek amacıyla Beşiktaş Belediyesi “Beşiktaş Sokakta Sanat” çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar kapsamında hayata geçirilen “Merdivenler Renkleniyor” projesi ile Beşiktaş’ın üç farklı mahallesindeki sokak merdivenleri sokak sanatçıları tarafından boyandı.

Başkan Rıza Akpolat sosyal medya hesaplarından Beşiktaşlıları çalışmayı görmeye davet etti. Köpekler, Mürenler ve Geometrik Motifler ile Merdivenler Renklendi

Türkali Mahallesi Dizi Sokak merdivenlerindeki köpekler sanatçı Somon, Ortaköy Mahallesi Asmalı Hamam Sokak merdivenlerindeki müren balıkları sanatçı Rakun ve Abbasağa Mahallesi Kalkan Sokak merdivenlerdeki geometrik desenler sanatçı Max on Duty imzası taşıyor. Projede Istanbul Comics and Art Festival (ICAF) sanat iş birlikçisi olarak, DYO ve Donut Store - Montana Colors ise destekçi olarak yer alıyor. Beşiktaş Sokakta Sanat çalışmaları sokaktasanat.besiktas.bel.tr adresinden takip edilebilir. 


 

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