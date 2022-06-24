Beşiktaş Skandalı zanlılarına ev hapsi verildi

Son günlerde açık alanlarda ahlaki değerlere aykırı şekilde açık alanda cinsel ilişkiye girenlerin görüntülerine konu olanlar adliyelik oldu. İstanbul Beşiktaş’ta otomobil üstünde cinsel ilişkiye girip, kendilerini uyaran insanlara da hakaret eden çiftin, ilişkiye girdikleri aracın kaportasında göçük oluştu. Araç sahibinin ihbarı üzerine maddi hasar kaybının tespiti için söz konusu araç ekspertize gönderildi.

Sosyal medya platformlarında, Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi civarında bir kadın ile erkeğin otomobil üzerinde cinsel ilişkiye girmelerine ilişkin görüntülerinin yayımlanması üzerine savcılık, "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında otel sahibi turizmci olduğu belirlenen A.E.K. (43) ile oyuncu olduğu belirtilen kadın şüpheli Z.S. (37) gözaltına alınmıştı.

"ARACIMDA GÖÇÜK VAR"

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürerken, çiftin cinsel ilişkiye girdiği arabanın sahibi sabah saatlerinde aracında göçük olduğunu fark etti. 34 L.. 1. Plakalı aracın sahibi M.Y., ikilinin aracına zarar verdiğini belirterek karakola gitti.

"ALKOLÜN ETKİSİYLE KENDİMİZİ KAYBETTİK"

M.Y.'nin müracaatı sonrası araçtaki maddi hasar kaybının tespiti için araç ekspertize gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesine başvurulan Ahmet Ertan K., ''10 gün önce sosyal medyada tanıştık. Olay günü buluştuk. Cihangir'de üç farklı mekana gittik. Mekanlarda alkol içtik. Gece 01.00 sıralarında mekandan çıktıktan sonra olay yerine geldik. Taksi çağırdık beklemeye başladık. Taksiyi beklerken birbirimize yakınlaştık. Alkolün etkisiyle kendimizi kaybettik'' dedi.

"BİR ÇOCUĞUM VAR ÇOK PİŞMANIM"

Oyuncu Zeynep S., otel işletmecisinin ifadesini doğrulayarak, ''Bir çocuğum var. Yaşananlar nedeniyle mahvoldum. Çok utanıyorum. Alkolün etkisiyle yaptık. Kendimizde değildik. Çok utanıyorum'' dedi.

EV HAPSİNE ÇARPTIRILDILAR

Savcılık ifadeleri ardından iki şüpheliyi ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

İkili, ev hapsine çarptırıldı.