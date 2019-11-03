Beşiktaş'ta halk otobüsü otobüs kalabalığa daldı, 14 yaralı var

Beşiktaş'ta halk otobüsü otobüs kalabalığa daldı, 14 yaralı 1 ölü var

Beşiktaş'ta vatandaşların arasına dalan Halk Otobüsü sürücüsü bir kişiyi bıçakladı. Kaza sonrası kaçarken sürücü tarafından bıçaklanan Yalçın Tahir Billur'un cenazesi ailesine teslim edildi.

Halk otobüsü Beşiktaş Meydanı'nda durağa daldı, ilk belirlemelere göre durakta bekleyen 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlardan biri tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından denize atlayan saldırgan sürücü yakalandı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir halk otobüsü durağa daldı. Durakta bekleyen 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı. İddiaya göre, hızlı geldiği otobüsle durağa dalan sürücünün kazanın ardından elinde bıçakla aşağı inerek, duraktaki bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra Beşiktaş İskelesi'nden denize atladığı, polisler tarafından denizden çıkarılarak gözaltına alındığı öğrenildi. İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada, "Kağıthane-Kabataş seferi yapan Özel Halk Otobüsü şoförü, güzergahı dışındaki bir durağa aracı sürerek durak ve otobüsteki 14 vatandaşımızı yaralamıştır" dedi. Bu açıklamasının ardından bir açıklamada daha bulunan Ongun, kazada yaralanan 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu



Kaza, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Meydanı'nda geldi. İddiaya göre, Necdet K.'nın kullandığı halk otobüsü hızla gelerek yolcuların da bulunduğu durağa daldı. Durakta bekleyen 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Duran otobüsten elinde bıçakla inen Necdet K., bir kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarak Beşiktaş İskelesi'nde denize atladı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Polis, Beşiktaş İskelesi'nde denizden çıkardığı otobüs şoförü Necdet K.'yı gözaltına aldı.



"BIÇAKLADI, DENİZE ATLADI"

Görgü tanığı olan bir yolcu, "Otobüsteydik, Zincirlikuyu'dan binmiştim otobüse. Sol yaparken manevra yaptı, durağa daldı. Sonra çıktı bıçak elinde insanlara saldırmaya başladı. Birkaç kişiyi bıçakladığını gördüm. Sonra dümdüz denize doğru koştu. Denize atladığını gördük, olay bu. 35-40 yaşlarındaydı" dedi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SÖZCÜSÜ ONGUN'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun olayla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Ongun, "Kağıthane-Kabataş seferi yapan Özel Halk Otobüsü şoförü, güzergahı dışındaki bir durağa aracı sürerek durak ve otobüsteki 14 vatandaşımızı yaralamıştır. Tedavisi devam etmekte olan 12 vatandaşımıza acil şifalar dileriz. Konuyla ilgili en doğru bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız."

Bu açıklamasının ardından bir açıklamada daha bulunan Ongun, kazada yaralanan 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ongun açıklamasında, "Beşiktaş’ta ÖHO şoförünün gerçekleştirdiği olayda yaralanan Yalçın Tahir Billur ne yazık ki vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaralı vatandaşlarımızın tedavilerini yakından takip ediyoruz. Bir an önce sağlıklarına kavuşmaları tek arzumuz." ifadelerini kullandı.