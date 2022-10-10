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'Beyaz Yol' çok güzel oldu

Yenibosna ve Cevizlibağ arasındaki toplam 7 durak kaliteli ve konforlu yolculuk imkanına kavuştu. Ekonomik ömrü yüksek, teknik dayanıklılığı fazla, özel reçeteli ‘Beyaz Yol’ metrobüs hattına çok yakıştı. 

10 Ekim 2022 Pazartesi 08:34
'Beyaz Yol' çok güzel oldu

'Beyaz Yol' çok güzel oldu

Daha güvenli ve tasarruflu metrobüs hattı için yapımına başlanan ‘Beyaz Yol’ uygulamasının imalatı tamamlandı. Yenibosna ve Cevizlibağ arasındaki toplam 7 durak kaliteli ve konforlu yolculuk imkanına kavuştu. Ekonomik ömrü yüksek, teknik dayanıklılığı fazla, özel reçeteli ‘Beyaz Yol’ metrobüs hattına çok yakıştı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs yolunu kalıcı olarak yenilemek için hayata geçirdiği ‘Beyaz Yol’ uygulaması çok güzel oldu. Hattın Yenibosna, Şirinevler, Bahçelievler, İncirli, Merter ve Cevizlibağ durakları arasındaki asfalt yol söküldü. Çift yönlü olarak toplam 18 kilometrelik güzergah, konforlu yolculuk imkanı sunan ‘Beyaz Yol’ ile kaplandı. 20 yıl garantili beyaz yolun kullanıldığı bölgedeki yol yapımı için her yıl gerçekleştirilen çalışmaya artık gerek olmayacak. 

İBB ekipleri, 1 Temmuz 2022’de başladığı projeyi, gece-gündüz ve bayramda çalışarak Eylül ayına yetiştirdi. Bu dönemde Metrobüs yolcularının sıkıntı yaşamaması için önlemler alındı. Metrobüs hattı kesintisiz hizmet vermeye devam etti. Çalışma süresince iş ve yol güvenliği için gerekli tüm işaret ve yönlendirmeler ekipler tarafından bölgelere yerleştirildi. Duraklarda çalışma yapılacak bölgeler ve duraklar önceden duyuruldu. Metrobüslerin içinde de aynı duyurular anonslarla İstanbullulara aktarıldı.

NEDEN BEYAZ YOL?

Yüksek taşıma gücü sağlar
Daha kısa fren mesafesi sağlar
Konforlu sürüş keyfi sunar
Trafik seyir hızını artırır
Yakıt tasarrufu sağlar

Taşıtların yıpranmasını geciktirir
Gece görüşünü kolaylaştırır
Çevre dostudur
Isı adası oluşturmaz
Her mevsimde ve her koşulda yapılır

Anahtar Kelimeler:
İBBIbb Beyaz Yol
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