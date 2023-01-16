Beyin Göçü'ne dur demek için Ankara'da zirve

“#Seziyorum, Ocak 2023’te bir şeyler değişecek!” mottosuyla çıkışını yapan, özellikle tıp camiasında büyük bir heyecanla beklenen, her biri alanında uzman birbirinden değerli isimlerin konuşmacı olarak yer alacağı, 21 Ocak 2023 - Cumartesi günü Ato Congresium’da gerçekleşecek 1. Sağlık ve Estetik Zirvesi için geri sayım başladı!

Etkinlik dahilinde Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Sinan Canan, Dr. Özgür Bolat ve bir çok değerli isim, beyin göçünün önüne geçmek için mesleğe yeni katılacak öğrencilere gün boyu gerçekleşecek panellerde değerli deneyimlerini aktaracaklar.

Konuşmacılar;mesajıyla Türkiye’nin yetiştirdiği nitelikli, iyi eğitim görmüş, düşünen ve üreten değerlerinin yeniden ülke ekonomisine ve toplumuna kazandırılmasını sağlamak için gerekli motivasyon ve farkındalığın yaratılmasını amaçlayacaklar.

Türk Eğitim Vakfına bağış yapılacak olan program dahilinde Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Oktay Banlı, Prof. Dr. Gazi Huri, Prof. Dr. Erol Koç, Prof. Dr. Sinan Canan, Doç. Dr. Şeyda Ertekin, Uzm. Dr. Şeyma Demirci, Dr. Mustafa Karataş, Dr. Özgür Bolat ve Dr. Özgür Koldaş gibi birbirinden değerli isimlerin konuşmacı olarak katılacakları etkinlikte, konuşmacılar beyin göçü üzerine farkındalık yaratmak adına deneyimlerini, mesleğe yeni hazırlanan öğrencilerle paylaşacaklar.

2023 yılında birinci oturumu gerçekleştirilecek olan Türkiye’nin en kapsamlı sağlık ve estetik zirvesinde, katılan öğrenciler arasında yapılacak çekilişlerle 10 öğrenciye 1 yıllık eğitim bursu etkinlik organizatörü Liberteduo Kozmetik A.Ş. tarafından verilecektir.

Yeni fırsatlar yaratılması noktasında öncü olacak ve katılımcı intern öğrencileri sektörde isim yapmış uzmanlarla ortak platformda bir araya getirerek network edinme şansı yakalamalarını sağlayacak etkinlik, kapanış ve plaket töreni ile sona erecek.

Saat 21:00’de ise Ajda Pekkan Gala Konseri ile yerini coşkulu dakikalara bırakacak olan etkinlikte, organizasyon gelirinin %10’u Türk Eğitim Vakfına bağışlanacak.