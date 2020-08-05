Beykoz Toygar Ormanı'nda neler oluyor | Pandemide gizemli kesim



Marmara Bölgesi'nde İstanbul Anadolu Yakası'nı Kuzey'den Boğaz'a doğru kucaklayan, çok sayıda bitki ve göçmen kuşuna ev sahipliği yapan Beykoz ormanlarında gizemli kesimler Toygar Mahallesi sakinlerini korkutuyor.

Orman Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirilen kesimlerin koronavirüs salgını sırasında sokağa çıkma yasaklarının en katı günlerinde başladığını söyleyen vatandaşlar "Kesilen ağaçların konumları daha çok İstanbul Boğazı'na cephesi olan tepelerde adalar şeklinde dikkat çekmeyecek saat aralıklarında devam ediyor. Şimdiden çok sayıda ada parsel ortaya çıktı. Buraya havuzlu süper lüks villaların yapılacağı söyleniyor. Göz göre göre ormanlık alan devlet memurlarının eliyle kesilerek peşkeş çekilmeye hazırlanıyor" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

ÇÜRÜYEN AĞAÇLARI KESİYORUZ YALANI

Konuyla ilgili olarak iyigunler.net'e ulaşan vatandaşlar şu bilgileri aktardı; "Burada kesim yapan görevlilerle Mayıs ayında uygulanan ilk sokağa çıkma yasağı sonrası karşılaştık. Korona yasakları sürerken burada ağaç kesimleri yapılmış. Herkes evine hapsolduğu bir dönemde, orman görevlileri 'Çürük ağaçları kestik' diyerek savunma yaptı, ama kesilen ağaçların hepsi son derece sağlam, genç ağaçlar kesilen. Üskelik burada kesim sonrası oluşturulan alanların tamamında mı ağaçlar çürüdü? Kimse bu sorunun cevabını veremiyor.



Konuyla ilgili aradığımız orman müdürlüğü yetkilileri bilgi vermediği gibi vatandaşları tersliyor. Beykoz Belediyesi olaya duyarsız, konudan haberi olmadığını söylüyor.

Kesilen ağaçlar öbek öbek yığılmış, öbeklerin çoğunun görüntülerini aldık. Çok sayıda küçük çam ağacı ile birlikte 25-30 yıllık çam ağaçları da kesilmiş. STK'lara gönderdik. Sosyal medyada paylaşıyoruz. Kamuoyunu Toygar Ormanları konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Kesilen ağaçlar bizim çocuklarımız gibi, burayı her yıl piknikçiler kirletir mahalle halkı olarak biz gelirtemizleriz. Şimdi bir de bu kesimler ortaya çıktı."

Beykoz Toygar Mahallesi Ormanlarında Boğaz Manzaralı ağaç katliamı. pic.twitter.com/Dklm9JGiNM — iyigunler.net (@skyturknet) August 5, 2020

BELEDİYE; BİZ BAKMIYORUZ ORMAN BAKIYOR

Ormanlık alandaki çöplerin temizliği konusunda belediyenin ilgisizliğinden yakınan vatandaşlar "talan edilirken çöpler için defalarca aradığımız belediye yetkilileri "Orası orman müdürlüğünün kontrolünde biz o bölgeye bakmıyoruz" cevabını almış.

BAHÇEMİZE ÇİVİ ÇAKAMIYORUZ AMA AĞAÇLAR KESİLİYOR

Toygar Mahallesi sakinleri ise orman çevresinde evlerin onarımına bile zorluk çıkarıldığını belirterek şu bilgileri verdi; "Biz evimize çivi bile çakamazken, zenginler için ormanlar gece gündüz kesiliyor. Köylüler bahçesine bir çivi çaksa Beykoz belediyesi ceza yazıyor, aynı belediye alkoliklerin meskeni haline gelen orman alanları için en küçük güvenlik önlemi bile almıyor" diyerek yetkililerin konuyla ilgilenmesini istiyor.



AYDOS ORMANI'NDA YANGIN BİR KİŞİ YAKALANDI

Beykoz'da Toygar Ormanı talan edilirken İstanbul'un bir başka köşesinde bulunan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Aydos'ta ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yangın havadan ve yerden yapılan çalışmalarla yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

YAKALANAN KİŞİ SORGULANIYOR

Bu arada yangınla ilgili Pendik Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Toplam 1.6 hektar orman alanın zarar gördüğü yangını, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın çıkış sebebiyle ilgili olarak 1 kişi gözaltına alınmış ve geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.