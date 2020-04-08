Beylikdüzü'nde Dayanışma askısı ile tek yürek oluyor



Dayanışma ruhu için tüm Beylikdüzü’nü bu kampanyaya katılmaya davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ilk alışverişi yaparak ‘Dayanışma Askısı’na ihtiyaç sahipleri için erzak bıraktı. ‘Beylikdüzü Tek Yürek’ sloganıyla ilçe genelindeki 260 markette başlatılan kampanya ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzü gülerken ilçedeki birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhu da pekişecek.

Vatandaşları koronavirüs salgınından korumak için ilçe genelinde, birçok farklı alanda çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için de ‘Dayanışma Askısı’ kampanyasını başlattı. Beylikdüzü Belediyesi’nin Beylikdüzü Kaymakamlığı ile hayata geçirdiği kampanya ile vatandaşlar, ilçe genelindeki 260 marketin çıkışına yerleştirilen ‘Dayanışma Askısı’na ihtiyaç sahibi vatandaşlar için erzak yardımında bulunabilecek. Yapılan yardımların belediye ekipleri tarafından, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı kampanya ile hem ilçedeki birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhu pekişecek hem de ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek.

Çalık: İyiliği Birlikte Çoğaltalım

İlk alışverişi yaparak ihtiyaç sahipleri için ‘Dayanışma Askısı’na erzak bırakan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada “Beylikdüzü Kaymakamlığı ve Beylikdüzü Belediyesi olarak ihtiyaç sahiplerine yönelik ortak bir proje geliştirdik. Günübirlik kazancı olan ve muhtaç duruma düşmüş birçok insan var ve bizler de bu zor dönemlerde komşumuzu unutmayarak bir yardım kampanyası başlatmak istedik. Belediyemizin daha önceden yaptığı yardımların ötesinde şu an talepler katlanarak artıyor. Beylikdüzü olarak tek yürek hareket ediyoruz ve ihtiyacı olan bütün komşularımızın yanında olmaya gayret ediyoruz.

Bir ekmek evimize alırken bir ekmekte komşularımız için alıp Dayanışma Askısı’na bırakarak iyiliği birlikte çoğaltabiliriz. Dayanışma ruhunun koronavirüsten daha hızlı yayılmasını temenni ediyorum. Beylikdüzü halkının bu sürece maksimum düzeyde destek vereceklerine yürekten inanıyorum. Dayanışma ruhunu unutmayalım ve tek yürek hareket edelim, bunun da hep birlikte üstesinden geleceğiz” dedi.

