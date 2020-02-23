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Beyşehir'de deprem, Konya Beyşehir 4.5 ile sallandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde gece yarısı meydana gelen depremin şiddeti 4.5 

23 Şubat 2020 Pazar 01:30
Beyşehir'de deprem, Konya Beyşehir 4.5 ile sallandı

Beyşehir'de deprem, Konya Beyşehir 4.5 ile sallandı
 

Konya'nın Beyşehir İlçesinde deprem. Gece yarısı saat 01.25 sıralarında meydana gelen depremin merkez üssü ilçeye Bağlı Derebucak köyü olduğu açıklandı. AFAD verilerine göre deprem yer kabuğunun 14 KM derinliğinde oluştu. Deprem Beyşehir başta olmak üzere, Seydişehir, Doğanhisar; Ilgın, ilçelerinde de hissedildiği öğrenildi.

AFAD deprem verilerine göre deprem yer kabuğunun 14. KM derinliğini gösterirken, Boğaz içi üniversitesi Kandilli Rasathanesi Beyşehir Derebucak depremi için derinliği 5 KM olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi verilerine gören depremin hissedilen büyüklüğü ise 4.6....,


Geçtiğimiz yılın Nisan ayında Seydişehir Mesudiye'de 3.9 ve 3.7 büyüklüğünde iki ayrı deprem kaydedilmişti. Sismolojik açıdan son derece sessiz bir bölgede yer alan Beyşehir, Seydişehir ve Bozkır hattı zemin açısından sağlam olarak biliniyor.

İngiltere ve ABD sismoloji kuruluşları ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. 



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......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.02.23 01:26:39  37.3927   31.4812        5.0      -.-  4.6  4.5   DEREBUCAK (KONYA)                                 İlksel
2020.02.23 00:59:35  39.1108   27.8362       10.0      -.-  1.9  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.23 00:41:51  39.0785   27.8242       11.6      -.-  1.8  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.23 00:38:30  39.0112   27.8428        3.7      -.-  1.3  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.23 00:34:03  38.6778   27.6838       21.3      -.-  1.5  -.-   CINAROBA-SARUHANLI (MANISA)                       İlksel
2020.02.23 00:33:23  38.6885   27.6697        4.9      -.-  1.3  -.-   CAMLIYURT-SARUHANLI (MANISA)                      İlksel
2020.02.23 00:17:32  40.6025   27.4383       14.5      -.-  1.5  -.-   EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR)                       İlksel
2020.02.22 23:46:32  37.6777   30.1307        8.8      -.-  1.5  -.-   CENDIK-(BURDUR)                                   İlksel
2020.02.22 23:43:29  39.5373   33.8945        6.7      -.-  1.6  -.-   CELEBIUSAGI-AKPINAR (KIRSEHIR)                    İlksel
2020.02.22 23:39:16  38.8055   40.0672        7.7      -.-  2.1  -.-   KARASUNGUR-KOVANCILAR (ELAZIG)                    İlksel
2020.02.22 23:34:03  39.0107   27.8292       10.6      -.-  1.5  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.22 23:23:04  40.1240   33.2583        8.0      -.-  2.0  -.-   KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA)                          İlksel
2020.02.22 22:57:25  39.0113   27.8828        1.8      -.-  2.0  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.02.22 22:26:54  39.0937   27.7628       12.7      -.-  1.9  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.22 22:20:54  38.9697   27.9258        1.7      -.-  1.6  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.02.22 22:16:07  38.3695   39.0175        6.1      -.-  2.0  -.-   DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.02.22 21:12:36  38.3882   39.2167        4.4      -.-  2.1  -.-   DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.02.22 21:10:36  36.6613   28.0947        6.8      -.-  2.1  -.-   SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel
2020.02.22 21:07:50  40.5850   34.5288        2.3      -.-  2.1  -.-   KUMCELTEGI-(CORUM)                                İlksel
2020.02.22 20:52:29  37.6180   35.3813        5.0      -.-  3.1  3.1   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            İlksel
2020.02.22 20:51:46  38.4148   39.2667        4.8      -.-  1.8  -.-   DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.02.22 20:18:02  38.4230   39.3363       17.6      -.-  1.4  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                                  İlksel
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Son Güncelleme: 23.02.2020 02:10
Anahtar Kelimeler:
Derebucak DepremBeyşehir DepremSeydişehir DepremSon Depremler
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