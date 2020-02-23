Beyşehir'de deprem, Konya Beyşehir 4.5 ile sallandı



Konya'nın Beyşehir İlçesinde deprem. Gece yarısı saat 01.25 sıralarında meydana gelen depremin merkez üssü ilçeye Bağlı Derebucak köyü olduğu açıklandı. AFAD verilerine göre deprem yer kabuğunun 14 KM derinliğinde oluştu. Deprem Beyşehir başta olmak üzere, Seydişehir, Doğanhisar; Ilgın, ilçelerinde de hissedildiği öğrenildi.

AFAD deprem verilerine göre deprem yer kabuğunun 14. KM derinliğini gösterirken, Boğaz içi üniversitesi Kandilli Rasathanesi Beyşehir Derebucak depremi için derinliği 5 KM olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi verilerine gören depremin hissedilen büyüklüğü ise 4.6....,



Geçtiğimiz yılın Nisan ayında Seydişehir Mesudiye'de 3.9 ve 3.7 büyüklüğünde iki ayrı deprem kaydedilmişti. Sismolojik açıdan son derece sessiz bir bölgede yer alan Beyşehir, Seydişehir ve Bozkır hattı zemin açısından sağlam olarak biliniyor.

İngiltere ve ABD sismoloji kuruluşları ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.





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