Beyşehir'de deprem, Konya Beyşehir 4.5 ile sallandı
Konya'nın Beyşehir İlçesinde deprem. Gece yarısı saat 01.25 sıralarında meydana gelen depremin merkez üssü ilçeye Bağlı Derebucak köyü olduğu açıklandı. AFAD verilerine göre deprem yer kabuğunun 14 KM derinliğinde oluştu. Deprem Beyşehir başta olmak üzere, Seydişehir, Doğanhisar; Ilgın, ilçelerinde de hissedildiği öğrenildi.
AFAD deprem verilerine göre deprem yer kabuğunun 14. KM derinliğini gösterirken, Boğaz içi üniversitesi Kandilli Rasathanesi Beyşehir Derebucak depremi için derinliği 5 KM olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi verilerine gören depremin hissedilen büyüklüğü ise 4.6....,
Geçtiğimiz yılın Nisan ayında Seydişehir Mesudiye'de 3.9 ve 3.7 büyüklüğünde iki ayrı deprem kaydedilmişti. Sismolojik açıdan son derece sessiz bir bölgede yer alan Beyşehir, Seydişehir ve Bozkır hattı zemin açısından sağlam olarak biliniyor.
İngiltere ve ABD sismoloji kuruluşları ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.
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Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.02.23 01:26:39 37.3927 31.4812 5.0 -.- 4.6 4.5 DEREBUCAK (KONYA) İlksel
2020.02.23 00:59:35 39.1108 27.8362 10.0 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.23 00:41:51 39.0785 27.8242 11.6 -.- 1.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.23 00:38:30 39.0112 27.8428 3.7 -.- 1.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.23 00:34:03 38.6778 27.6838 21.3 -.- 1.5 -.- CINAROBA-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2020.02.23 00:33:23 38.6885 27.6697 4.9 -.- 1.3 -.- CAMLIYURT-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2020.02.23 00:17:32 40.6025 27.4383 14.5 -.- 1.5 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2020.02.22 23:46:32 37.6777 30.1307 8.8 -.- 1.5 -.- CENDIK-(BURDUR) İlksel
2020.02.22 23:43:29 39.5373 33.8945 6.7 -.- 1.6 -.- CELEBIUSAGI-AKPINAR (KIRSEHIR) İlksel
2020.02.22 23:39:16 38.8055 40.0672 7.7 -.- 2.1 -.- KARASUNGUR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2020.02.22 23:34:03 39.0107 27.8292 10.6 -.- 1.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.22 23:23:04 40.1240 33.2583 8.0 -.- 2.0 -.- KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA) İlksel
2020.02.22 22:57:25 39.0113 27.8828 1.8 -.- 2.0 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.22 22:26:54 39.0937 27.7628 12.7 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.22 22:20:54 38.9697 27.9258 1.7 -.- 1.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.22 22:16:07 38.3695 39.0175 6.1 -.- 2.0 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.22 21:12:36 38.3882 39.2167 4.4 -.- 2.1 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.22 21:10:36 36.6613 28.0947 6.8 -.- 2.1 -.- SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2020.02.22 21:07:50 40.5850 34.5288 2.3 -.- 2.1 -.- KUMCELTEGI-(CORUM) İlksel
2020.02.22 20:52:29 37.6180 35.3813 5.0 -.- 3.1 3.1 YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2020.02.22 20:51:46 38.4148 39.2667 4.8 -.- 1.8 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.22 20:18:02 38.4230 39.3363 17.6 -.- 1.4 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel