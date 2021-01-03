Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bilgin Özkaynak vefat etti

Ege'de Yunan işgali altındaki Türk adalarında restorasyon adı altında kültürel katliamı tüm dünyaya duyuran iş insanı Bilgin Özkaynak vefat etti.

03 Ocak 2021 Pazar 20:19
Bilgin Özkaynak vefat etti

Bilgin Özkaynak vefat etti


Adı FETÖ'nün organize ettiği davalarla gündeme gelen, ancak Yunanistan'ın Ege Adalarında, Türk mimarisinin eşsiz örneklerine yönelik kültür katliamını gündeme getirmesiyle tanınan iş İnsanı Bilgin Özgaynak vefat etti.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gören iş insanı Bilgin Özkaynak'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.


İzmir'de aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan "askeri casusluk" davasının sanıklarından iş insanı Özkaynak, İstanbul'da vefat etti.

"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 2,5 yıl cezaevinde kalan Özkaynak, tüm sanıklarla birlikte beraat etmişti.

Gizli Bilgi Ve Belge Bulundurma Davası'nda Görüntüdeki Polis Soruldu
Gizli Bilgi Ve Belge Bulundurma Davası'nda Görüntüdeki Polis Soruldu
Gizli Bilgi Ve Belge Davasında Operasyona Katılan Polis Dinlendi
Gizli Bilgi Ve Belge Davasında Operasyona Katılan Polis Dinlendi
Anahtar Kelimeler:
Bilgin özkaynak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsten vefatlar azalıyor | Aşılar 15 Ocak'tan sonra
Koronavirüsten vefatlar azalıyor | Aşılar 15 Ocak'tan sonra
Nafaka ödemesi konusunda Yargıtay'dan emsal karar
Nafaka ödemesi konusunda Yargıtay'dan emsal karar
Koronavirüslü cenazelerden para isteyen imama soruşturma
Koronavirüslü cenazelerden para isteyen imama soruşturma
Yargıtay'dan tıraş olmadan işe gidenler için önemli karar
Yargıtay'dan tıraş olmadan işe gidenler için önemli karar
Mutasyonlu virüse karşı anında karantina
Mutasyonlu virüse karşı anında karantina
Dansözlü parti canlı yayında | Tepki çeken eğlenceye rekor ceza
Dansözlü parti canlı yayında | Tepki çeken eğlenceye rekor ceza
En güvenli aşı hangisi? Aşılara güvenilir mi?
En güvenli aşı hangisi? Aşılara güvenilir mi?
En çok sevdiklerimize doya doya sarılmayı özledik
En çok sevdiklerimize doya doya sarılmayı özledik
Prof. Dr. Murat Yılmaz | Evinde parti verenler vatan haini gibi
Prof. Dr. Murat Yılmaz | Evinde parti verenler vatan haini gibi
2020’de Dayanışma Kazandı | 5 termik santral kapatıldı
2020’de Dayanışma Kazandı | 5 termik santral kapatıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim