Bilgin Özkaynak vefat etti
Adı FETÖ'nün organize ettiği davalarla gündeme gelen, ancak Yunanistan'ın Ege Adalarında, Türk mimarisinin eşsiz örneklerine yönelik kültür katliamını gündeme getirmesiyle tanınan iş İnsanı Bilgin Özgaynak vefat etti.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gören iş insanı Bilgin Özkaynak'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
İzmir'de aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan "askeri casusluk" davasının sanıklarından iş insanı Özkaynak, İstanbul'da vefat etti.
"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 2,5 yıl cezaevinde kalan Özkaynak, tüm sanıklarla birlikte beraat etmişti.