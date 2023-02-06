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Bilim insanından önemli uyarı | Evlere girmeyin, barajlar kontrol edilsin

Aylardır Güneydoğu Anadolu bölgesinde yıkıcı bir deprem uyarısında bulunan yerbilimci Prof. Dr. Görür'den ilk açıklama: "Evinizi terk edin! Barajlar kontrol edilmeli! Adana ve Hatay'a dikkat!"

06 Şubat 2023 Pazartesi 08:21
Bilim insanından önemli uyarı | Evlere girmeyin, barajlar kontrol edilsin

Bilim insanından önemli uyarı | Evlere girmeyin, barajlar kontrol edilsin


Türkiye'yi yasa boğan ve 10 ilde hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli uyarılarda bulundu: "Arkadaşlar deprem bölgesindeyseniz evi terk edin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir.

Deprem bölgesindeki arkadaşlar, arabalarınızı kullanıp, trafiği kilitlemeyin. Sağlıklıysanız evinizi terk edip toplanma bölgelerine gidin. Evden çıkmadan elektriği, doğalgazı, suyu kapatın. Telefonlara sarılmayın, interneti tercih edin. Bölgedeki barajları kontrol ediniz. Bu depremden sonra Adana ve Hatay'a dikkat edilmeli. Yerel yöneticiler uyanık olmalı."


Kahramanmaraş Pazarcık'ı vuran ve 10 kentte hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından önemli açıklama ve uyarılarda bulundu. İşte o o açıklamalar:


"Arkadaşlar çok üzgünüm ama Maraş'ın Pazarcık yöresinde 7.5 büyüklüğünde deprem oldu. Çok büyük bir deprem umarım zaiyatımız az olur. Bu depremin gelmekte olduğunu yerbilimciler olarak söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti. Hiç kimse ne diyorsunuz diye tepki bile vermedi.

Arkadaşlar deprem bölgesindeyseniz evi terk edin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir. Geçmiş olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilerim.

"ELEKTRİĞİ, DOĞALGAZI KAPATIN"

Deprem bölgesindeki arkadaşlar, arabalarınızı kullanıp, trafiği kilitlemeyin. Sağlıklıysanız evinizi terk edip toplanma bölgelerine gidin. Evden çıkmadan elektriği, doğalgazı, suyu kapatın. Telefonlara sarılmayın, interneti tercih edin.

İlgililere sesleniyorum, bölgedeki barajları kontrol ediniz. Bu depremden sonra Adana ve Hatay'a dikkat edilmeli. Yerel yöneticiler uyanık olmalı. Geçmiş olsun. Ölen insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar dilerim."


 

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