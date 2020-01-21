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Bilim ve Sanat Vakfı'na intikam operasyonu

Türkiye'nin seçilmiş son başbakanı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na yakınlığı ile bilinen Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

21 Ocak 2020 Salı 23:52
Bilim ve Sanat Vakfı'na intikam operasyonu

Bilim ve Sanat Vakfı'na intikam operasyonu



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve ekibine yönelik operasyonlar halkasına bir yenisi daha eklendi. Şehir Üniversitesi operasyonunun ardından hiç bir gerekçe gösterilmeden, Davutoğlu'na yakınlığı ile bilinen 40 yıllık Bilim ve Sanat Vakfı'na akşam saatlerinde kayyum atandı. BİLSAV'a yönelik intikam operasyonuna tepkiler çığ gibi büyüdü. 


Bosna Hersek'te camii açılış töreninde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği aracılığıyla Davutoğlu'na yönelik olarak başlatılan linç halkasına yenileri ekleniyor. Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nu AKP'den istifa ettiği sürece kadar eşi Sara Davutoğlu da dahil Türkiye genelinde çok sayıda üniversitede uygulanan konuşma ambargosu, medya kurumlarında Davutoğlu ailesine yönelik linç kampanyası İstanbul Şehir Üniversitesi'ne el koyma ile adeta zirveye taşınmıştı.
Bugün İçişleri Bakanlığı, her hangi bir gerekçe göstermeden Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atandığı bildirildi. Kayyum atanmasına ilk tepki Bilim ve Sanat Vakfı’nın (BİSAV) yönetimine el konulmasının ardından Mütevelli Heyeti adına kurucu başkan Mustafa Özel'den geldi. Kamuoyunda Davutoğlu ekibine yakınlığı ile bilinen ve islami çalışmalarıyla bilinen BİSVAK'a el konulmasının  yüzlerce yıllık vakıf geleneğin büyük bir tahribata yol açabilecek vahim bir uygulama olduğunu belirten Özel şunları ifade etti:

BÜTÜN VAKIFLARI İLGİLENDİREN TEHDİT

21.01.2020 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen üç kişilik bir heyet Bilim ve Sanat Vakfı yönetimini devralmıştır.

Daha önce 19.12.2019 tarihinde YÖK Genel Kurulu kararıyla İstanbul Şehir Üniversitesi yönetimi hami üniversite olan Marmara Üniversitesi’ne devredilmişti. Bu haksız uygulamanın devamı mahiyetinde, kırk yıldır ülkemizin eğitim ve kültür hayatına hizmet etmekte olan vakfımıza böyle bir muamelenin reva görülmesi hiçbir şekilde hakka ve adalete uygun değildir. Bu keyfi tutum yüzlerce yıllık vakıf geleneğimizde büyük bir tahribata yol açabilecek vahim bir adım; sadece Bilim ve Sanat Vakfı’nı değil ülkemizdeki bütün vakıfları ilgilendiren tehlikeli bir girişimdir.

Vakıf kurumunu ve ruhunu oluşturan ve yaşatan, her yaş ve kuşaktan gönüllüler ve vakıf-insanlardır. Bilim ve Sanat Vakfı her hal ve şartta yaşamaya devam edecektir!..

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BAŞÇI; VAKFA EL UZATANIN İKİ YAKASI BİR ARAYA GELMEZ 


Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başcı, kayyum atanan Bilim ve Sanat Vakfı üzerinden iktidarı eleştirdi.

Abdullah Başçı twitter mesajında “Vakfa el uzatanın iki yakası bir araya gelmez. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi bütün kadrolarıyla Bilim ve Sanat Vakfı’na güçlü şekilde sahip çıkarken, partinin genel başkan yardımcısı Abdullah Başcı da twitter’dan tepkisini şu sözlerle dile getirdi.
 

İHH: DERİN KIRILMALARA NEDEN OLABİLİR

Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atanmasına bir tepki de İHH’dan geldi. İHH İnsani Yardım Vakfı’ndan Osman Atalay yayınladığı mesajla kayyum atamasına karşı çıktı.

Osman Atalay, bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede “İslami camiada çok derin, sessiz ve telafisi zor kırgınlıklara sebep olabilir” ifadelerini kullandı.

İşte İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay’ın o twitter mesajı: 

Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atanması iyi düşünülmüş bir karar gibi gelmiyor,kamuoyunu ikna edici bir açıklama yapılması çok önemlidir.Muhafazakar İslami camiada çok derin sessiz ve telafisi zor kırgın/kırılmalara sebep olabilir.


YUSUF KAPLAN; TAM BİR AKIL TUTULMASI YÜZ KARASI

Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Yusuf Kaplan, Bilim ve Sanat Vakfı’an kayyum atanmasına sert tepki gösterdi. Şehir Üniversitesi’nin bütün varlıklarına Halkbank tarafından tedbir konulmasına da ser tşekilde karış çıkan Yusuf Kaplan, bugün de Bilim ve Sanat Vakfı’na sahip çıktı.

Yusuf Kaplan, kendisi adına, hayranları tarafından açılan twitter hesabından yazılan Bilim ve Sanat Vakfı mesajını 500 bine yakın takipçisiyle paylaştı:

bugün kayyum atanarak yönetimine el konan Bisav ile ilgili tepkisini belirten bir tweet atmış ve şu ifadeler yer vermişti;

Bilim Sanat Vakfı’na kayyum atanmış! İnanılır gibi değil gerçekten! İnsafa, vicdana ahlâka sığmayacak vebali çok ağır bir vandalizm bu! Tam bir akıl tutulması! Yüzkarası! Oysa ülkenin İslâmî fikrî birikiminin geleceğiyle ilgili siyaset üstü, siyaset ötesi bir mesele bu.


SAADET PARTİSİ | İNTİKAM ALMA HEVESİ 


Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atanmasına bir tepki de Saadet Partisi gösterdi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı, Bilim ve Sanat Vakfı üzerinden intikam alma hevesinin kimseye faydası olmayacağını belirtti.

Yazıcı, iktidarın her konuda sergilediği keyfi tutumun son örneğinin Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atanması olduğunu söyledi.

İşte Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı paylaştığı o twitter mesajı:

İLKE VAKFI; VAKIFLAR DOKUNULMAZDIR

İlke İlim Kültür Eğitim Vakfı da Bilim ve Sanat Vakfı’na (BİSAV) kayyum atanmasına tepki gösterdi. İLKE Vakfı’nın açıklaması bu şekilde: Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atanması kabul edilemez. Bu hususta kamuoyunu ikna edici bir açıklama yapılmalıdır. Yöneticilerin açık bir suistimali söz konusu değilse vakıflar dokunulmazdır. Bu yolu açmanın vebali büyüktür ve güven kaybının sonuçları ülkemiz için vahim olur.

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Son Güncelleme: 22.01.2020 00:12
Anahtar Kelimeler:
Bilim Ve Sanat VakfıBilsav
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