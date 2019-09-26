Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
102618
ALTIN
274.452
DOLAR
5.6874
STERLİN
7.0119
EURO
6.2294

Bilinçsiz sulama, tarlaları deprem gibi yardı

Türkiye'de bilinçsiz vahşi sulama yöntemleri yüzünden Anadolu'da dev obrukların sayısı hızla artarken, şimdi de derin yarıklar oluşmaya başladı.

Bilinçsiz sulama, tarlaları deprem gibi yardı

Türkiye'de bilinçsiz vahşi sulama yöntemleri yüzünden Anadolu'da dev obrukların sayısı hızla artarken, şimdi de derin yarıklar oluşmaya başladı.

26 Eylül 2019 Perşembe 01:33
Bilinçsiz sulama, tarlaları deprem gibi yardı

Bilinçsiz sulama, tarlaları deprem gibi yardı



Sulu tarım için yıllardır devam eden vahşi sulama yöntemi, Türkiye'nin kısa derinlikli jeolojik yapısında bozulmaları tetikleyebilir mi? Orta Anadolu'da çok sayıda tarım havzasında sık sık ortaya çıkan obrukların yerini şimdi de kilometrelerce uzunlukta derin yarıklar almaya başladı. Yer yer derinliği 5 metreyi bulan yarıkların nedeni ise bilinçsiz su kullanımı ve ardından gelen kuraklık olarak gösteriliyor.

DİNAR'DA DEV YARIKLAR OLUŞTU
 

Afyon'a bağlı Dinar ilçesindeki tarım arazisinde, uzunluğu 1 kilometre, derinliği ise 5 metreyi bulan yarıklar bölge halkını tedirgin etti. İnceleme yapan AFAD yetkilileri, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle yeraltı sularının azalmasının yarığa neden olduğunu bildirdi.

KÖYLERDE ŞİDDETLİ HİSSEDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Denizli’de meydana gelen 6.5 şiddetindeki deprem, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı birçok köyde şiddetli bir şekilde hissedilmişti. 

YARIKLAR VATANDAŞLARI KORKUTUYOR

Şimdi de deprem sonrası bölgedeki tarım arazisinde meydana gelen yarıklar yöre halkını tedirgin ediyor. 
Dinar ilçesi Doğanlı köyünde Seydi Aşkın’a ait kabak tarlasında meydana gelen, uzunluğu 1 kilometre, derinliği ise 5 metreyi bulan yarıkların nedeninin araştırılmasını isteyen köylüler durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) il Müdürlüğü'ne bildirdi.

VAHŞİ SULAMA YÖNTEMLERİ NEDEN OLDU

Bölgede incelemelerde bulunan AFAD ekipleri, arazide yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yer yer derinliği 5 metreyi bulan yarık tespit etti. AFAD yetkilileri, yarığa kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle yeraltı sularının azalmasının neden olduğunu bildirdi. Köylüler de oluşan derin yarıklar dolayısıyla tedirginlik yaşıyor. Benzer durumların daha önceki yıllarda diğer ilçelerde de meydana geldiği belirtildi.
 

Obruk sayısı hızla artıyor | Korkutarak çoğalıyor
Obruk sayısı hızla artıyor | Korkutarak çoğalıyor
Dev obruklar kabus oldu, çöküntüler evleri yutabilir 
Dev obruklar kabus oldu, çöküntüler evleri yutabilir 
Bir yılda 9 obruk oluştu
Bir yılda 9 obruk oluştu
Cennet-Cehennem Obruğu pet şişe ile dolmuş
Cennet-Cehennem Obruğu pet şişe ile dolmuş
Karapınar'da yeni bir obruk oluştu
Karapınar'da yeni bir obruk oluştu
Su kanalında yakılmış erkek cesedi bulundu
Su kanalında yakılmış erkek cesedi bulundu
Karapınar'da yeni bir obruk daha oluştu
Karapınar'da yeni bir obruk daha oluştu
55 Metrelik Obruktan Sonra Evlerin Duvarları Da Çatladi
55 Metrelik Obruktan Sonra Evlerin Duvarları Da Çatladi
Anahtar Kelimeler:
ObruklarYarıklarAFADKuraklıkSulamaVahşi Sulama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı geldi
Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı geldi
Adana'da polis aracına bombalı saldırı 
Adana'da polis aracına bombalı saldırı 
Terör örgütünün 20 yıllık arşivi ele gecirildi
Terör örgütünün 20 yıllık arşivi ele gecirildi
İstanbul'da deprem | Silivri açıklarındaki deprem İstanbul'u salladı
İstanbul'da deprem | Silivri açıklarındaki deprem İstanbul'u salladı
FETÖ operasyonu | Hedefte soru hırsızları var
FETÖ operasyonu | Hedefte soru hırsızları var
Konya ve Gölcük şehitlerini bekliyor
Konya ve Gölcük şehitlerini bekliyor
Ceren Damar'ın katili şantajcı çıktı
Ceren Damar'ın katili şantajcı çıktı
Yollarda çakarlı magandalar dönemi bitiyor
Yollarda çakarlı magandalar dönemi bitiyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort