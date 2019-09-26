Bilinçsiz sulama, tarlaları deprem gibi yardı





Sulu tarım için yıllardır devam eden vahşi sulama yöntemi, Türkiye'nin kısa derinlikli jeolojik yapısında bozulmaları tetikleyebilir mi? Orta Anadolu'da çok sayıda tarım havzasında sık sık ortaya çıkan obrukların yerini şimdi de kilometrelerce uzunlukta derin yarıklar almaya başladı. Yer yer derinliği 5 metreyi bulan yarıkların nedeni ise bilinçsiz su kullanımı ve ardından gelen kuraklık olarak gösteriliyor.

DİNAR'DA DEV YARIKLAR OLUŞTU



Afyon'a bağlı Dinar ilçesindeki tarım arazisinde, uzunluğu 1 kilometre, derinliği ise 5 metreyi bulan yarıklar bölge halkını tedirgin etti. İnceleme yapan AFAD yetkilileri, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle yeraltı sularının azalmasının yarığa neden olduğunu bildirdi.

KÖYLERDE ŞİDDETLİ HİSSEDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Denizli’de meydana gelen 6.5 şiddetindeki deprem, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı birçok köyde şiddetli bir şekilde hissedilmişti.

YARIKLAR VATANDAŞLARI KORKUTUYOR

Şimdi de deprem sonrası bölgedeki tarım arazisinde meydana gelen yarıklar yöre halkını tedirgin ediyor.

Dinar ilçesi Doğanlı köyünde Seydi Aşkın’a ait kabak tarlasında meydana gelen, uzunluğu 1 kilometre, derinliği ise 5 metreyi bulan yarıkların nedeninin araştırılmasını isteyen köylüler durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) il Müdürlüğü'ne bildirdi.

VAHŞİ SULAMA YÖNTEMLERİ NEDEN OLDU

Bölgede incelemelerde bulunan AFAD ekipleri, arazide yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yer yer derinliği 5 metreyi bulan yarık tespit etti. AFAD yetkilileri, yarığa kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle yeraltı sularının azalmasının neden olduğunu bildirdi. Köylüler de oluşan derin yarıklar dolayısıyla tedirginlik yaşıyor. Benzer durumların daha önceki yıllarda diğer ilçelerde de meydana geldiği belirtildi.

