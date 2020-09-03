Binali Yıldırım ve Eşi tedavi altına alındı



Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın yaptırdığı covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz" dedi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

KALIN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Binali Yıldırım ve eşinin sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım’ın Ankara Şehir Hastanemizde yapılan tetkiklerinde COVID-19 testleri pozitif çıkmıştır. Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geçmiş olsun dileğini ileterek, "Binali Yıldırım beye ve kıymetli eşi Semiha hanıma acil şifalar diliyorum. Bu süreci en kısa sürede atlatacaklarına inanıyorum. Dualarımız sizinle. Rehavet ve panik yok. Tedbirleri elden bırakmayalım. Maske, mesafe ve temizlik hayati önemdedir" dedi.

SOYLU: ACİL ŞİFALAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da mesajında, "Binali Ağabey, her alanda verdiği mücadelesiyle başarılı işlere imzasını atmayı bilmiştir. Allah'ın izniyle, koronavirüsle mücadelesini de atlatacağına olan inancımız tamdır. Rabbim acil şifalar nasip eylesin inşallah" dedi.

