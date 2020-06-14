Bingöl'de deprem | Karlıova 5.8 ile sallandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada ise depremin 5,7 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Gelen ilk bilgilere göre depremde ölen ya da yaralanan olmadı.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, saat 17.24'te Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.8 büyüklüğünde yerin 5 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.
Vatandaşlar, depremin yarattığı korkuyla sokaklara çıktı. İlk bilgilere göre, depremde ölen ya da yaralanan bulunmuyor.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.06.14 17:47:48 39.3513 40.6867 3.0 -.- 3.0 2.8 DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel 2020.06.14 17:45:36 39.3755 40.6827 8.4 -.- 2.8 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel 2020.06.14 17:43:49 39.3498 40.6403 5.0 -.- 2.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel 2020.06.14 17:34:46 39.3607 40.7458 5.0 -.- 4.5 4.6 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel 2020.06.14 17:30:31 39.3623 40.7552 5.0 -.- 3.5 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel 2020.06.14 17:24:26 39.3495 40.7350 5.0 -.- 5.8 5.8 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) REVIZE01 (2020.06.14 17:24:27) 2020.06.14 16:09:54 38.2627 38.8482 1.0 -.- 2.2 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.06.14 15:22:56 34.7182 25.4503 31.4 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.06.14 15:02:13 35.3245 26.6698 49.4 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.06.14 13:16:29 39.3403 27.8748 5.0 -.- 2.0 -.- KOZDEREGUVEN-(BALIKESIR) İlksel 2020.06.14 12:09:40 37.1892 27.9683 0.0 -.- 1.6 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2020.06.14 10:57:04 38.8697 26.4268 5.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.06.14 10:36:49 38.6895 38.1273 5.4 -.- 2.1 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2020.06.14 08:55:55 38.4970 39.2665 3.0 -.- 1.8 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.06.14 06:47:16 38.2163 27.2563 7.0 -.- 1.5 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel 2020.06.14 06:03:40 39.1242 27.8287 8.9 -.- 2.0 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.06.14 05:35:10 40.3080 37.1873 5.0 -.- 2.2 -.- CILEHANE-ALMUS (TOKAT) İlksel 2020.06.14 05:34:17 39.2828 28.8648 4.4 -.- 2.0 -.- CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2020.06.14 02:55:23 37.4568 35.9317 22.4 -.- 1.6 -.- ACARMANTAS-KOZAN (ADANA) İlksel 2020.06.14 01:00:08 36.6862 28.7753 10.8 -.- 1.4 -.- KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA) İlksel 2020.06.14 00:39:04 40.1707 34.6127 5.0 -.- 2.0 -.- EKMEKCI-SUNGURLU (CORUM) İlksel 2020.06.14 00:20:39 37.0948 27.9538 16.1 -.- 1.6 -.- DEREKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2020.06.13 23:25:44 38.0108 26.7625 7.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.06.13 23:21:11 38.0387 26.7483 6.9 -.- 3.0 2.8 EGE DENIZI İlksel 2020.06.13 22:36:00 37.9152 26.9767 9.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.06.13 22:33:12 37.3982 38.5998 9.8 -.- 1.9 -.- YALINTAS-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel 2020.06.13 22:08:01 40.8547 28.0912 11.7 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2020.06.13 20:21:10 38.4502 39.2763 7.9 -.- 2.5 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.06.13 20:01:05 38.8458 26.4182 13.0 -.- 3.1 3.0 EGE DENIZI