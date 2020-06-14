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Bingöl'de deprem | Karlıova 5.8 ile sallandı

14 Haziran 2020 Pazar 17:44
Bingöl'de deprem | Karlıova 5.8 ile sallandı

Bingöl'de deprem | Karlıova 5.8 ile sallandı


Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada ise depremin 5,7 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Gelen ilk bilgilere göre depremde ölen ya da yaralanan olmadı.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, saat 17.24'te Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.8 büyüklüğünde yerin 5 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

AFAD da, saat 17.24'te merkez üssü Bingölün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Vatandaşlar, depremin yarattığı korkuyla sokaklara çıktı. İlk bilgilere göre, depremde ölen ya da yaralanan bulunmuyor.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.06.14 17:47:48  39.3513   40.6867        3.0      -.-  3.0  2.8   DINARBEY-YEDISU (BINGOL)                          İlksel
2020.06.14 17:45:36  39.3755   40.6827        8.4      -.-  2.8  -.-   DINARBEY-YEDISU (BINGOL)                          İlksel
2020.06.14 17:43:49  39.3498   40.6403        5.0      -.-  2.9  -.-   DINARBEY-YEDISU (BINGOL)                          İlksel
2020.06.14 17:34:46  39.3607   40.7458        5.0      -.-  4.5  4.6   KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                     İlksel
2020.06.14 17:30:31  39.3623   40.7552        5.0      -.-  3.5  -.-   KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                     İlksel
2020.06.14 17:24:26  39.3495   40.7350        5.0      -.-  5.8  5.8   KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                     REVIZE01   (2020.06.14 17:24:27)
2020.06.14 16:09:54  38.2627   38.8482        1.0      -.-  2.2  -.-   ORMELI-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2020.06.14 15:22:56  34.7182   25.4503       31.4      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2020.06.14 15:02:13  35.3245   26.6698       49.4      -.-  3.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2020.06.14 13:16:29  39.3403   27.8748        5.0      -.-  2.0  -.-   KOZDEREGUVEN-(BALIKESIR)                          İlksel
2020.06.14 12:09:40  37.1892   27.9683        0.0      -.-  1.6  -.-   CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)                           İlksel
2020.06.14 10:57:04  38.8697   26.4268        5.2      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.06.14 10:36:49  38.6895   38.1273        5.4      -.-  2.1  -.-   AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel
2020.06.14 08:55:55  38.4970   39.2665        3.0      -.-  1.8  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.06.14 06:47:16  38.2163   27.2563        7.0      -.-  1.5  -.-   YESILKOY-TORBALI (IZMIR)                          İlksel
2020.06.14 06:03:40  39.1242   27.8287        8.9      -.-  2.0  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.06.14 05:35:10  40.3080   37.1873        5.0      -.-  2.2  -.-   CILEHANE-ALMUS (TOKAT)                            İlksel
2020.06.14 05:34:17  39.2828   28.8648        4.4      -.-  2.0  -.-   CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA)                            İlksel
2020.06.14 02:55:23  37.4568   35.9317       22.4      -.-  1.6  -.-   ACARMANTAS-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2020.06.14 01:00:08  36.6862   28.7753       10.8      -.-  1.4  -.-   KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA)                        İlksel
2020.06.14 00:39:04  40.1707   34.6127        5.0      -.-  2.0  -.-   EKMEKCI-SUNGURLU (CORUM)                          İlksel
2020.06.14 00:20:39  37.0948   27.9538       16.1      -.-  1.6  -.-   DEREKOY-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2020.06.13 23:25:44  38.0108   26.7625        7.9      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.06.13 23:21:11  38.0387   26.7483        6.9      -.-  3.0  2.8   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.06.13 22:36:00  37.9152   26.9767        9.0      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.06.13 22:33:12  37.3982   38.5998        9.8      -.-  1.9  -.-   YALINTAS-BOZOVA (SANLIURFA)                       İlksel
2020.06.13 22:08:01  40.8547   28.0912       11.7      -.-  2.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2020.06.13 20:21:10  38.4502   39.2763        7.9      -.-  2.5  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                                  İlksel
2020.06.13 20:01:05  38.8458   26.4182       13.0      -.-  3.1  3.0   EGE DENIZI

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