Bingöl'de deprem | Karlıova 5.8 ile sallandı



Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada ise depremin 5,7 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Gelen ilk bilgilere göre depremde ölen ya da yaralanan olmadı.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, saat 17.24'te Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.8 büyüklüğünde yerin 5 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

AFAD da, saat 17.24'te merkez üssü Bingölün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Vatandaşlar, depremin yarattığı korkuyla sokaklara çıktı. İlk bilgilere göre, depremde ölen ya da yaralanan bulunmuyor.