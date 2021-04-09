Bir günde can kaybımız 253 oldu | Yoğun bakımlar doldu



Son dakika koronavirüs rakamları; Sağlık Bakanlığı 9 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 658 oldu, 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.

YOĞUN BAKIMLARDA KORKUTAN ARTIŞ

İstanbul'da koronavirüs vakaları hızla artarken yoğun bakımlarda son durum kameralara yansıdı. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez, "Öyle hastalar var ki, imza veriyor, yoğun bakıma alınmak istemiyor. Serviste ölmeyi göze alıyorlar" dedi.

"ARTIK BÜYÜKLERİMİZİ DEĞİL KENDİMİZİ KORUMAMIZ GEREKİYOR"

Koronavirüs salgınında hastaneler ve yoğun bakımlar alarm veriyor. Salgının 14'üncü ayında günlük vaka sayılarının 55 binleri geçtiği Türkiye'nin pek çok merkezinde, neredeyse tüm bölümler yine Kovid servisine dönüştürülmeye başlanırken, yoğun bakımlar da özellikle 60 yaş altı genç hastalarla doluyor.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez, geçtiğimiz yıldan beri devam eden Kovid mücadelesinin en ön saflarında yer alan hastanelerden biri olarak ilk vakaların da kendi merkezlerinde tedavi edildiğine işaret etti.

Sönmez, yaklaşık 20 gündür yine salgının ilk günlerindeki gibi tüm kliniklerin teyakkuza geçtiğini belirterek "İlk önce büyüklerimizden korkuyorduk, gidip annemizin babamızın dedemizin elini öpmekten korkuyorduk. Büyüklerimizi korumaya çalışıyorduk. Ama şimdi yaş ortalamasında belirgin bir değişiklik görüyoruz. Bu bizi çok üzüyor. Daha önce büyüklerimizi koruyalım diyorduk ama artık kendimizi korumamız gerekiyor" dedi.

"BELİRTİSİ AĞIRLAŞMADAN HASTANEYE BAŞVURMUYORLAR"

Hastalığın hızla yayılmasındaki en önemli etkenin henüz aşılanmayan genç nüfusun hareketliliği olduğunu belirten Doç. Dr. Sönmez, başvurularda da geç kalındığına işaret etti. Sönmez, "Bulaşıcılık potansiyelinde çok ciddi bir artış var bu dönemde. Bir de şunu gözlemliyoruz, insanlar belirtiler belli bir noktaya gelmeden artık doktora başvurmuyor.

