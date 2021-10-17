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Bir oturuşta 247 çöp şiş yedi | Genç kızı gören inanamadı

Pamukkale'de 5 yıldır düzenlenen ve geleneksel hale gelen çöp şiş yeme yarışmasında bu yıl Şahika Özen adlı genç kız, rakiplerini geride bırakarak ödülü kazandı.

17 Ekim 2021 Pazar 14:40
Bir oturuşta 247 çöp şiş yedi | Genç kızı gören inanamadı

Bir oturuşta 247 çöp şiş yedi | Genç kızı gören inanamadı 


Denizli’de bir restoranın düzenlediği 'en çok çöp şiş yeme' yarışmasında yeni bir rekora imza atıldı. Pandemi nedeniyle geçen yıl yapılamayan yarışmaya Ankara’dan katılan Şahika Özen, 37 dakikalık canlı yayında 247 adet çöp şiş yiyerek 13 bin liralık ödül kazandı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesinde bulunan restoranda 5 yıl önce çöp şiş yeme yarışması başlatan işletme ortakları iki kardeş Mehmet ve Yusuf Kaya, belirlenen şartlar doğrultusunda dereceye girenleri ödüllendiriyor.

Sosyal medyadan yaptıkları canlı yayınla farklı illerden yarışmacıları ağırlayan restoran sahipleri, pandemi nedeniyle bir süre yarışmaya ara verdi.

İzlediği canlı yayınlarla belirlenen çöp şişin üzerine çıkabileceğini düşünen Şahika Özen, Ankara’dan Denizli’ye gelerek yarışmaya başvurdu.


EVDE DENEME YAPARAK HAZIRLANDI

Evde birkaç deneme yaparak yarışmaya hazırlanan Özen, restoranda özel olarak hazırlanan yerde izleyicilerin karşısına çıktı. Önüne koyulan çöp şişleri yemeye başlayan Özen, 37 dakika içerisinde 247 adet çöp şiş tüketerek yeni rekora imza attı.

2019 yılında 230 olan çöp şiş rekorunu geride bırakan ve birçok kişinin hayretler içerisinde izlediği yarışmada rekoru kıran Özen, işletme sahipleri tarafından belirlenen 13 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

NE VARSA ONU YEDİM

Yarışmaya eğlenmek amacıyla katıldığını ve ardından rekoru kırdığını belirten Şahika Özen, “Uzun süredir sosyal medya hesapları üzerinden izliyordum. İlgimi çekti. 2 kere evde deneme yaptım. Eğlenmek amacıyla yarışmaya katıldım ve kazandım, çok mutluyum. Evde deneme amaçlı, ne varsa onları yedim. Yiyebileceğimi hissettiğim an yarışmaya katıldım. Pes etmek hiç aklıma gelmedi. Aklımda 240 adet yemek vardı. Onu tamamlayarak, yarışmayı da bitirdim” dedi.

YARIŞMAYA EN ÇOK İSTANBUL'DAN GELİYORLAR

Daha önceden de yarışmada ödüller verildiğini ve ilk defa bu kadar çöp şiş yendiğini belirten işletme ortağı Yusuf Kaya, “ Yaklaşık 5 yıldır bu yarışmaları düzenliyoruz. İlk kez bu kadar yüksek bir rekor kırıldı. Bunun karşılığında da 13 bin TL ödül kazandı. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla çok çiğneyenlerde erken pes etme durumu oluyor. Daha az çiğneyenlerde rekoru kırmak daha kolay.

Yarışmanın herhangi bir süresi yok. Yarışmaya gelmek isteyen çok oluyor. Çat kapı müşteri almıyoruz, daha çok şehir dışından geliyorlar. En çok İstanbul’dan geliyorlar. Sosyal medyada en büyük kitlemiz İstanbul’dan onun dışında Bursa, Eskişehir, Konya, Ankara ve İzmir gibi illerden geliyorlar” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 17.10.2021 18:05
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