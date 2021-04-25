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Bitlis Hizan'da deprem oldu | Hizan'da deprem 4.1

Bitlis'in Hizan ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı

25 Nisan 2021 Pazar 13:12
Bitlis Hizan'da deprem oldu | Hizan'da deprem 4.1

Bitlis Hizan'da deprem oldu | Hizan'da deprem 4.1



Doğu Anadolu Bölgesi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. Bitlis'in Hizan ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin şiddeti 4.1 olarak ilan edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre öğle saatlerinde 1.39'da meydana gelen deprem yer kabuğunun 4 KM derinliğinde oluştu. 
Hizan Akçevre köyü yakınlarındaki deprem Hizan başta olmak üzere Bitlis, Siirt, Hakkari, Şırnak'a bağlı yerleşim birimleri ile Pervari ve Çatak ilçelerinde de hissedildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.04.25 12:47:30  36.4297   27.1493        7.9      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.04.25 12:39:02  38.2125   42.5825        5.0      -.-  4.0  4.1   AKCEVRE-HIZAN (BITLIS)                            İlksel
2021.04.25 12:34:57  37.9512   27.1747        8.0      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.04.25 12:20:12  38.1913   42.5517        2.6      -.-  3.8  4.0   URUNVEREN-HIZAN (BITLIS)                          REVIZE01   (2021.04.25 12:20:12)
2021.04.25 12:08:38  35.3715   28.5515       13.0      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.04.25 12:01:42  36.3948   27.1667       13.6      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.04.25 11:46:39  36.4432   27.2203       21.9      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.04.25 11:40:10  39.1103   28.1598       11.4      -.-  1.4  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2021.04.25 11:38:56  38.4945   25.7703        8.7      -.-  2.3  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2021.04.25 11:30:01  36.4122   27.1272        6.3      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.04.25 10:01:10  36.3153   27.1808       18.2      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.04.25 09:35:18  39.1157   28.1395       11.7      -.-  1.5  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2021.04.25 09:32:10  36.4247   27.2258        5.2      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.04.25 09:29:35  36.3820   27.1200       13.0      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.04.25 09:19:41  36.4593   28.9575        9.2      -.-  1.4  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel
2021.04.25 09:12:21  36.3997   27.1147        5.0      -.-  2.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.04.25 08:45:38  36.3187   27.2218       24.4      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.04.25 08:41:04  36.4063   27.2393        8.8      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
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Anahtar Kelimeler:
BitlisHizanDepremÇatakHakkari
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