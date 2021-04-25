Bitlis Hizan'da deprem oldu | Hizan'da deprem 4.1
Doğu Anadolu Bölgesi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. Bitlis'in Hizan ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin şiddeti 4.1 olarak ilan edildi.
Hizan Akçevre köyü yakınlarındaki deprem Hizan başta olmak üzere Bitlis, Siirt, Hakkari, Şırnak'a bağlı yerleşim birimleri ile Pervari ve Çatak ilçelerinde de hissedildi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.04.25 12:47:30 36.4297 27.1493 7.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.04.25 12:39:02 38.2125 42.5825 5.0 -.- 4.0 4.1 AKCEVRE-HIZAN (BITLIS) İlksel 2021.04.25 12:34:57 37.9512 27.1747 8.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.04.25 12:20:12 38.1913 42.5517 2.6 -.- 3.8 4.0 URUNVEREN-HIZAN (BITLIS) REVIZE01 (2021.04.25 12:20:12) 2021.04.25 12:08:38 35.3715 28.5515 13.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2021.04.25 12:01:42 36.3948 27.1667 13.6 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.04.25 11:46:39 36.4432 27.2203 21.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.04.25 11:40:10 39.1103 28.1598 11.4 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2021.04.25 11:38:56 38.4945 25.7703 8.7 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.04.25 11:30:01 36.4122 27.1272 6.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.04.25 10:01:10 36.3153 27.1808 18.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.04.25 09:35:18 39.1157 28.1395 11.7 -.- 1.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2021.04.25 09:32:10 36.4247 27.2258 5.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.04.25 09:29:35 36.3820 27.1200 13.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.04.25 09:19:41 36.4593 28.9575 9.2 -.- 1.4 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2021.04.25 09:12:21 36.3997 27.1147 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.04.25 08:45:38 36.3187 27.2218 24.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.04.25 08:41:04 36.4063 27.2393 8.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel