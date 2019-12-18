Bitlis Sehi Ormanları'nda Kıran-8 harekatı başladı



Teröristlerin kış yapılanmasını hedef alan Kıran-8 Operasyonu'nu fiilen başladı. Bitlis ve Siirt kırsalında başlayan Kıran-8 operasyonuna Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 3.480 personel katılıyor



Bitlis ve Siirt illerinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca “KIRAN-8 SEHİ ORMANLARI” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan (3.480) personel, 232 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KIRAN Operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi.