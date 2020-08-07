Bitlis'te deprem oldu | Hizan 4.7 deprem ile sallandı



Bitlis Hizan yakınlarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedildi.

Son depremler, Gece saat 22,20 de meydana gelen deprem vatandaşlar arasında korkuya neden oldu.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilk sarsıntı saat 22.20 sıralarında Doğancı Hızan yakınlarında yerin 2.3 KM derinliğinde oluştu. 4.7 büyüklüğündeki bu depremin hemen ardından 3.6 büyüklüğünde Sapkaya yakınlarında ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi.

Edinilen ilk bilgilere göre deprem, Hizan ve Doğancı başta olmak üzere Çatak, Pervari ilçelerinde de hissedildi.Öte yandan Elazığ yakınlarında da bir küçük sarsıntı Kandilli Rasathanesi kayıtlarına girdi.

Deprem sonrası vatandaşlar evlerinden çıkarak beklemeye başladı.

AYRINTILAR GELİYOR



..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.08.07 22:27:21 38.0908 42.6428 5.0 -.- 2.5 -.- KAYALI-HIZAN (BITLIS) İlksel 2020.08.07 22:24:31 38.0922 42.6232 5.0 -.- 3.6 -.- SARPKAYA-HIZAN (BITLIS) İlksel 2020.08.07 22:20:11 38.0982 42.5915 2.3 -.- 4.7 4.7 DOGANCI-HIZAN (BITLIS) İlksel 2020.08.07 21:53:07 39.0060 28.0365 10.4 -.- 2.0 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.08.07 21:19:27 38.9975 28.0203 12.8 -.- 2.1 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.08.07 19:21:47 39.0028 32.7620 0.0 -.- 1.4 -.- BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel 2020.08.07 18:53:08 39.5733 26.0553 14.4 -.- 2.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2020.08.07 18:46:26 39.0133 28.0375 12.3 -.- 3.2 3.0 PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.08.07 18:26:28 39.6322 25.9333 15.3 -.- 1.7 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2020.08.07 18:20:32 36.1310 33.2350 3.1 -.- 1.9 -.- KARADERE-AYDINCIK (MERSIN) İlksel 2020.08.07 17:25:17 36.9197 27.2830 3.7 -.- 2.5 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.08.07 15:15:02 34.9123 24.1528 16.5 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.08.07 14:44:38 38.8215 27.7940 8.7 -.- 1.4 -.- BEYOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.08.07 13:40:37 38.9297 30.1207 5.0 -.- 1.4 -.- HAMUR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel 2020.08.07 13:00:34 38.5942 39.1550 5.0 -.- 0.8 -.- TEPEKOY-(ELAZIG) İlksel 2020.08.07 12:27:23 37.1123 27.7875 8.9 -.- 1.5 -.- CIFTLIKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2020.08.07 12:19:26 38.5415 39.1355 1.2 -.- 1.2 -.- URUNVEREN-(ELAZIG) İlksel 2020.08.07 12:17:18 38.4205 39.3593 14.0 -.- 1.5 -.- ELMASUYU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.08.07 11:56:29 39.4933 26.2522 3.0 -.- 1.8 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel