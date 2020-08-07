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Bitlis'te deprem oldu | Hizan 4.7 deprem ile sallandı

Bitlis'te deprem korkutan deprem. Hizan - Doğancı arasında meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu.

07 Ağustos 2020 Cuma 22:25
Bitlis'te deprem oldu | Hizan 4.7 deprem ile sallandı

Bitlis'te deprem oldu | Hizan 4.7 deprem ile sallandı


Bitlis Hizan yakınlarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedildi.

Son depremler, Gece saat 22,20 de meydana gelen deprem vatandaşlar arasında korkuya neden oldu. 


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilk sarsıntı saat 22.20 sıralarında Doğancı Hızan yakınlarında yerin 2.3 KM derinliğinde oluştu. 4.7 büyüklüğündeki bu depremin hemen ardından 3.6 büyüklüğünde Sapkaya yakınlarında ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi.


Edinilen ilk bilgilere göre deprem, Hizan ve Doğancı başta olmak üzere Çatak, Pervari ilçelerinde de hissedildi. 
Öte yandan Elazığ yakınlarında da bir küçük sarsıntı Kandilli Rasathanesi kayıtlarına girdi. 

Deprem sonrası vatandaşlar evlerinden çıkarak beklemeye başladı.

AYRINTILAR GELİYOR
 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.08.07 22:27:21  38.0908   42.6428        5.0      -.-  2.5  -.-   KAYALI-HIZAN (BITLIS)                             İlksel
2020.08.07 22:24:31  38.0922   42.6232        5.0      -.-  3.6  -.-   SARPKAYA-HIZAN (BITLIS)                           İlksel
2020.08.07 22:20:11  38.0982   42.5915        2.3      -.-  4.7  4.7   DOGANCI-HIZAN (BITLIS)                            İlksel
2020.08.07 21:53:07  39.0060   28.0365       10.4      -.-  2.0  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.08.07 21:19:27  38.9975   28.0203       12.8      -.-  2.1  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.08.07 19:21:47  39.0028   32.7620        0.0      -.-  1.4  -.-   BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA)                         İlksel
2020.08.07 18:53:08  39.5733   26.0553       14.4      -.-  2.0  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2020.08.07 18:46:26  39.0133   28.0375       12.3      -.-  3.2  3.0   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.08.07 18:26:28  39.6322   25.9333       15.3      -.-  1.7  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2020.08.07 18:20:32  36.1310   33.2350        3.1      -.-  1.9  -.-   KARADERE-AYDINCIK (MERSIN)                        İlksel
2020.08.07 17:25:17  36.9197   27.2830        3.7      -.-  2.5  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel
2020.08.07 15:15:02  34.9123   24.1528       16.5      -.-  3.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2020.08.07 14:44:38  38.8215   27.7940        8.7      -.-  1.4  -.-   BEYOBA-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.08.07 13:40:37  38.9297   30.1207        5.0      -.-  1.4  -.-   HAMUR-DUMLUPINAR (KUTAHYA)                        İlksel
2020.08.07 13:00:34  38.5942   39.1550        5.0      -.-  0.8  -.-   TEPEKOY-(ELAZIG)                                  İlksel
2020.08.07 12:27:23  37.1123   27.7875        8.9      -.-  1.5  -.-   CIFTLIKKOY-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2020.08.07 12:19:26  38.5415   39.1355        1.2      -.-  1.2  -.-   URUNVEREN-(ELAZIG)                                İlksel
2020.08.07 12:17:18  38.4205   39.3593       14.0      -.-  1.5  -.-   ELMASUYU-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.08.07 11:56:29  39.4933   26.2522        3.0      -.-  1.8  -.-   KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
Son Güncelleme: 07.08.2020 22:37
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HaberiHaberSon DepremlerDeprem
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