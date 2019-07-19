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Bitlis'te hain saldırı, Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş Şehit

Terörle mücadelenin devam ettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, askeri aracın geçişi sırasında ağır silahlarla saldırı düzenlendi.  Saldırıda Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş Şehit oldu.

Bitlis'te hain saldırı, Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş Şehit

Terörle mücadelenin devam ettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, askeri aracın geçişi sırasında ağır silahlarla saldırı düzenlendi.  Saldırıda Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş Şehit oldu.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:17
Bitlis'te hain saldırı, Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş Şehit

Bitlis'te hain saldırı, Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş Şehit


Bitlis'in Bölükyazı köyü yakınlarında askeri araca PKK' lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 binbaşı şehit oldu, 1 güvenlik korucusuyla, araç sürücüsü yaralandı.

Terörle mücadelenin devam ettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, askeri aracın geçişi sırasında ağır silahlarla saldırı düzenlendi. 

Bitlis'in Bölükyazı köyü yakınlarında ise Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Zafer Akkuş’un aracına roketli saldırı düzenlendi. Binbaşı Akkuş kurtarılamadı.
Hain saldırı Bitlis merkeze bağlı Bölükyazı mevkiinde meydana geldi. Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Zafer Akkuş'un makam aracına teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Binbaşı Akkuş ile yanında bulunun şoförü ve koruması yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan Binbaşı Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.

Bitlis'e bağlı Bölükyazı köyü yakınlarında askeri araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda1 binbaşı şehit oldu, 1 güvenlik korucusuyla, araç sürücüsü yaralandı. Bölgeye takviye birlikler gönderilirken saldırganların etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

PENÇE HAREKATI BÖLGESİNDEN ŞEHİT HABERİ

Bu arada Irak'ın Kuzey'in devam eden Pençe-2 harekatı sırasında bir askerimiz şehit oldu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık açıklamasında şu bilgiler yer aldı; 

Pençe-2 Harekâtı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş beşi hafif olmak üzere altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgedeki operasyonlara hava destekli olarak aralıksız devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

Son Güncelleme: 19.07.2019 16:37
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