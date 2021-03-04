Bitlis'ten yüreklerimizi yakan haber | Cougar faciası 10 şehidimiz var



Tansu Çiller'in Başbakanlığı döneminde Gümrük Birliği'ne girmek için Fransa'dan satın alınan Cougar Helikopteri Bitlis'te düştü, 9 askerimiz şehit oldu. Yaralı askerlerden birinin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, şehitlerimizin sayısının 10'a çıktığı açıklandı. Şehitler arasında 8'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da bulunuyor. Şehitlerin isimleri henüz açıklanmadı.

Milli Savunma Bakanlığı , Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 10 personelin şehit olduğunu bildirdi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde askeri bir helikopterin düştüğü belirtildi. Helikopter düştüğü haberi üzerine çok sayıda ambulans, sağlık ve güvenlik ekibi bölgeye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını açıkladı. MSB, daha sonra yaptığı açıklamada, yaralı bir askerin hayatını kaybetmesiyle şehit sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kaza sonrası incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e gitti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Türkiye yasta. Askerlerimizi taşıyan Fransız yapımı Cougar tipi helikopter Bitlis Tatvan ilçesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerinde askeri helikopter düştü. Kazada 9 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı. 1996'dan bu yana görev yapan Cougar helikopterlerinin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu. Bugünkü kazayla birlikte bu sayı 37'ye yükseldi.

Saat 13.55'te Bingöl'den kalkan 'Cougar' tipi askeri helikopter, kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra Bitlis'in Tatvan kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Haber üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

9 ŞEHİT, 4 YARALI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kazaya ilişkin açıklama yaparak 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."

Öte yandan 1996 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri'ince kullanılan Cougar Tipi helikopterler daha önce 3 kazaya karıştı. Kara Kuvvetleri´nde 1996’dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterlerinin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu, Bugünkü kazayla birlikte bu sayı 37’ye yükseldi.

Cougar helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak´taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi´nde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu. 11 asker şehit oldu. Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batıdaki birliklere verildi. Füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougar´lar tekrar Güneydoğu´ya döndü.

İkinci kaza, Isparta´nın Eğirdir İlçesi´nde 29 Nisan 2003´te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı.

Üçüncü kaza 31 Mayıs 2017 yılında meydana geldi. Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan, içinde biri general rütbeli askerlerin de bulunduğu Coogeer tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Düşen helikopterde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2’si Albay olmak üzere 13 askerimiz şehit oldu.

Siyasilerden başsağlığı mesajları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; 9 vatan evladımız şehit olurken 4 askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bingöl'den Tatvan'a doğru havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kahraman askerimizin şehadet haberi yüreklerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Emine Erdoğan: Bitlis’te askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı askerlerimizin en kısa zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağolsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bitlis’ten Tatvan’a giden askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu 9 kahraman askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Milletimizin ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bitlis’ten gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bingöl’den Tatvan’a giderken elim bir helikopter kazası sonucu şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun.

Zehra Zümrüt Selçuk: Yüreğimiz Bitlis’ten gelen acı haberle yandı. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Bitlis Tatvan'da askerî helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman evlatlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun...

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Bitlis'ten gelen helikopter kazası haberi yüreklerimizi dağladı. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan 9 Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kahraman şehitlerimizin kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı 4 askerimize de Rabbim tez zamanda şifa versin. Milletimizin başı sağ olsun.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Askeri helikopterimizin Tatvan’da düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.