Bitlis'te operasyon | Başına ödül konulan terörist öldürüldü



Güneydoğu Anadolu'da terörle mücadele devam ederken Hakkari'den dün acı haber geldi. İki askerimizin şehit olduğu saldırının ardından bölgede operasyonlar genişletildi. Şehit Uğur Bora ve Mehmet Günay'ın naaşları toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilirken Bitlis'te devam eden operasyonlarda 3 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Bu arada Diyarbakır'da yol kontrolü sırasında silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın katil zanlılarından ikisi emniyet güçlerine teslim oldu.

BİTLİS'TE OPEASYON

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin, 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de arananlar arasında yer aldığını duyurdu. Gri listede yer alan teröristlerden birinin; Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş’un şehit edildiği saldırının faillerinden Kendal kod adlı Veysel Altun olduğu, diğerinin ise Şoreş Tatvan kod adlı Adem Çelebi olduğu belirlendi. Bakanlık, teröristlerle birlikte, 1 adet M16 marka tüfek, 1 adet kalaşnikov marka tüfek ve 4 adet el bombasını da ele geçirildiğini açıkladı

Bitlis'te Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği saldırının faillerinden terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Bitlis'in Sehi Ormanları bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği saldırının faillerinden "Doktor-Kendal" kod adlı terörist Veysel Altun olduğu belirlendi.

Terörist Altun'un "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer aldığı kaydedildi. Bölgedeki arama tarama faaliyetlerinde bir M16 tüfek ve bir kalaşnikof ile 4 el bombası ele geçirildi.

"KANIN YERDE KALMADI..."

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörist Altun'un etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kanın yerde kalmadı... Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer Akkuş...Bu gece Bitlis'te arkadaşların, Kendal kod adlı Veysel Altun'u… ila cehenneme zümera."