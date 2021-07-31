Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bodrum'da yangın | Alevler hızla yayılıyor

Bodrum'un Umurca Mahallesi'ndeki makilik alanda, 2 noktadan saat 12.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Polis lojmanlarına 100 metre uzaklıktaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 23:40
Bodrum'da yangın | Alevler hızla yayılıyor

Bodrum'da yangın | Alevler hızla yayılıyor


Türkiye'yi saran orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Bodrum'da bir yangın daha çıktı. İlçe merkezinde çıkan yangında, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit ettiği görüldü. Bölgede bazı evlerin tahliye edildiği öğrenildi. Bölgeden gelen görüntülerde 1 helikopterin alevlere müdahale ettiği vatandaşlar tarafından kaydedildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, vatandaşlardan acil durumlar dışında trafiğe çıkmamalarını istedi. Öte yandan alevler, İçmeler Mahallesi'nde tersaneler ve otellerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Polis ekipleri, 5 yıldızlı 3 oteli tahliye etti. Diğer taraftan Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

İçmeler mevkisine doğru ilerlemeye başladı. Ekipler, yangına 6 arazöz ve 5 itfaiye aracı ile müdahaleye başladı. Bodrum'daki beton firmalarına ait beton mikserleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi.

ALEVLER TERSANELER BÖLGESİNE ULAŞTI; 3 OTEL TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan alevler, İçmeler Mahallesi'nde tersaneler ve otellerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Polis ekipleri, 5 yıldızlı 3 oteli tahliye etti. İtfaiye ekipleri ve orman arazözleri karadan, takviye olarak gönderilen 1 helikopter de havadan müdahale edip, alevlerin önünün kesti.

Tersanede çalışanları da hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın da yön değiştirmesiyle alevler Kızılağaç Mahallesi'ne doğru yöneldi. Geniş bir alanda etkili olan yangında, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle faklı bölgelerde alevlenmelerin yaşanması söndürme ekiplerine zor anlar yaşatıyor. Yoğun duman da çalışmaları zorlaştırıyor.

Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ve 2 beton mikseri şoförüne bölgede hazır bekletilen ambulansta ayakta müdahale edildi.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANINDAN UYARI

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini, kriz masası oluşturduklarını belirtirken, vatandaşlardan acil durumlar dışında trafiğe çıkmamalarını istedi.

1 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde 1 helikopterin alevlere müdahale ettiği vatandaşlar tarafından kaydedildi.

MİLAS'TAKİ YANGIN BÜYÜYOR

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim bölgesini tehdit ediyor.Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına müdahale için, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, çok sayıda yangın söndürme aracı ve ekiplerce devam ediliyor.Rüzgarın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında, bazı evler alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların zarar görmemesi için mahalle sakinleri tahliye edildi.Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.Yangın havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
 

Anahtar Kelimeler:
BodrumBodrum Yangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ege'de deprem oldu | 4.8 ile başladı deprem fırtınası sürüyor
Ege'de deprem oldu | 4.8 ile başladı deprem fırtınası sürüyor
Manavgat'tan son çığlık | Yanıyoruz kurtarın
Manavgat'tan son çığlık | Yanıyoruz kurtarın
Manavgat'ta orman yangını | İki söndürme görevlisi can verdi
Manavgat'ta orman yangını | İki söndürme görevlisi can verdi
AKUT Manavgat’ta Çalışmalarına Devam Ediyor
AKUT Manavgat’ta Çalışmalarına Devam Ediyor
85 yerde ormanlarımız yandı, 74'ü kontrol altında
85 yerde ormanlarımız yandı, 74'ü kontrol altında
Orman yangını ile karşılaşınca ne yapmalı | AKUT'tan tavsiyeler
Orman yangını ile karşılaşınca ne yapmalı | AKUT'tan tavsiyeler
Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti
Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti
Şahin Akdemir orman yangınında can verdi | Gönüllü su taşıyordu
Şahin Akdemir orman yangınında can verdi | Gönüllü su taşıyordu
Ciğerimiz yanarken uçaklar neden yatıyor?
Ciğerimiz yanarken uçaklar neden yatıyor?
AKUT Manavgat’ta Çalışmalarını Sürdürüyor
AKUT Manavgat’ta Çalışmalarını Sürdürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim