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Boğaz'a sıfır kaçak yapılar sonunda yıkıldı

Mimar Sinan'ın eserleri arasında özel bir yeri bulunan Tarihi Kuşkonmaz Camii'nin bitişiğine cafeler sonunda yıkıldı. Yıkıma bu kez AKP'li Üsküdar Belediyesi de destek verdi.

19 Nisan 2023 Çarşamba 13:33
Boğaz'a sıfır kaçak yapılar sonunda yıkıldı

Boğaz'a sıfır kaçak yapılar sonunda yıkıldı

Üsküdar Sahil yolunu yıllardır işgal eden, tarihi Kuşkonmaz Camii bitişiğine kondurulan kafeteryalar sonunda yıkıldı. Daha önce polis tarafından yıkımı engellenen kaçak kafeteryaların içindeki eşyalar İBB ekipleri tarafından boşaltılırken, aniden bölgeye gelen Üsküdar Belediyesi'ne ait kepçe kafeleri yıkmaya kalkıştı. Yasalara aykırı olarak yapılan ve Üsküdar meydanından sahile uzanan yaya yolunu trafiğe kapatan Boğaza sıfır kaçak yapıların yıkımını AKP'li yöneticilerin engelleme girişimine son olarak yargı da ret cevabını vermişti.

İBB EKİPLERİNE SİLAH ÇEKİLDİ

İBB'ye bağlı zabıta ekipleri Üsküdar Meydan'ında bulunan kaçak yapılar için yıkımın gerçekleşeceği kafenin önüne geldi. O esnada mekanın çatısına çıkan bir kişi çalışma yapmak isteyen belediye çalışanları ve zabıta ekiplerine silah çekti.

SİLAHLI ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Belindeki silahı çıkaran bu kişi, çalışanların aşağı inmesini istedi. Üsküdar Belediyesi ekipleri bunun üzerine sahilden alanından ayrıldı. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Büfe sahibinin yakını olduğu belirtilen T.S. gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı tabancanın ise kuru sıkı olduğu iddia edildi.

Şahıs daha sonra ortadan kayboldu. Tahliye sırasında yaşanan bu gerginliğin ardından kaçak yapıların yıkım işlemine başlandı.


İstanbul Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirmek isteyen belediye ekiplerini silahla engelleyen kişi gözaltına alındı.

Salacak Sahili'ndeki tarihi Kuşkonmaz Camii'nin bitişiğindeki kafe ve restoranların yıkımı ve tahliyesi için sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı. Belediye ekipleri, bir büfenin sökümü için çalışmalarına başlarken silahlı bir kişi de büfenin üstüne çıktı. Belindeki silahı çıkaran bu kişi, çalışanların aşağı inmesini istedi. Şahış daha sonra ortadan kayboldu. Konu hakkında Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği inceleme başlattı. Büfe sahibinin yakını olduğu belirtilen T.S. gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı tabancanın ise ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

Ongun'dan paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanı Murat Ongun sosyal medya hesabından, “Kim bu silahlı kişi? Üsküdar’daki kaçak kafelerde neler oluyor?” notuyla bir paylaşım yaptı.

Kaçak yapı yıkıldı

Yaşanan olaylar sonrası çalışmalar yeniden başladı ve sahil kısmında bulunan kaçak kafe yıkıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yıkım sonrası twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet kazandı… Üsküdar Kuşkonmaz Camii yanındaki kaçak kafelerle mücadelemizde başarılı olduk. Tüm koruma çabalarına rağmen, milletin malını tekrar millete kazandırdık. Üsküdar’a hayırlı olsun." ifadelerini kıullandı.
 

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