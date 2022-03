Boğaz'da mayın kabusu | Gece seyir daha büyük risk taşıyor



İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşandı. Güvenlik uzmanları en az 400 mayının Karadeniz'de hareket halinde olduğu iddialarının ciddi bir risk oluşturduğunu duyurdu. Bu arada Karadeniz kıyı şeridinde balık avına hazırlanan çok sayıda vatandaş teknelerle açılmadan önce uyarıldı.



Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bu cismin Ukrayna'nın Odessa limanlarına döşediği mayınlardan biri olduğu düşünülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı söz konusu cismin SAS Timleri tarafından emniyete alındığını ve etkisiz hale getirmek için müdahaleye başlandığını açıkladı.

“MAYIN SAHASI TÜRKİYE LİDERLİĞİNDE TEMİZLENMELİ”

Boğaz'da yaşanan mayın hareketliliğiyle ilgili Türk Mayın Filosu’nun gücünün yetki alanlarımızda yeterli olduğunu belirten Eski Mayın Filosu Komutanı Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz OdaTV’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İvedi bir şekilde savaşın sonlandırılarak Ukrayna’daki mayınlı sahanın Türkiye’nin liderliğinde oluşturulacak bir 'Karadeniz Mayın Gücü'yle temizlenmesi uluslararası deniz ticareti güvenliğine katkı sağlayacaktır. Zira böylesine kritik bir su yolunun kapalı kalması dünya deniz ticaretinin kaldırabileceği bir yük değildir. Bu mayının bir kaza olmadan etkisiz hale getirilmesi büyük bir talih ve başarıdır.”

“KÜNYE BİLGİSİ AÇIKLANINCA NETLEŞİR”

Cem Gürdeniz, Boğaz'a sürüklenen cismin Ukrayna tarafından döşenen serseri mayınlardan birinin olup olmadığının ancak Deniz Kuvvetleri tarafından mayının künye bilgisi açıklandıktan sonra anlaşılacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Mayının künye bilgisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından açıklandıktan sonra kesinleşebilir. Çünkü bu mayının Odessa açıklarından sürüklenen mayınlardan biri olup olmadığı açısından teyit edici bir bilgi yoktur. 'YaM' tipi mayın olup olmadığı konusunda kesin teyit yoktur. Bu mayını Karadeniz’in karışık jeopolitik ortamında başka vasıtalar da atmış olabilir.”

“UKRAYNA’NIN DÖŞEDİĞİ MAYINSA CİDDİ SUÇTUR”

1907 Lahey Sözleşmesi’ne göre serseri mayın yasaklandığını ifade eden Cem Gürdeniz sözlerini şöyle noktaladı:

“Ukrayna bu mayının kendisine ait olduğunu kabul ederse bu ciddi bir suçtur.

Çünkü 1907 Lahey Sözleşmesi’ne göre serseri mayın yasaklanmıştır. Bu mayını döktüğü halde koptuğunu bildirmemek de suçtur.

Bu mayının oluşturduğu tehdit nedeniyle Türk boğazları tehlike geçene kadar kapanacaktır. Ya da gündüz süresince belki izin verilecektir. Bundan da en büyük kayıp tabi ki Rus petrol tankerlerine olacaktır. O nedenle karmaşık bir durumla karşı karşıyayız. Bu mayınların Odessa’dan sürüklenen mayınlar olması durumunda resim netleşecektir. Bu tip serseri mayınların olduğu ortamda iyi gözcülük ve Deniz Kuvvetlerimizin sağlayacağı ana rota akslarında gündüz seyri yapılabilir. Ancak gece risk artacaktır.”

NE OLMUŞTU?

Rusya Federal Güvenlik Servisi 19 Mart’ta yaptığı açıklamayla Ukrayna'nın Odessa kentine Ukrayna ordusu tarafından döşenen mayınların koptuğunu, İstanbul Boğazı ve Akdeniz için tehdit oluşturabileceğini açıklamıştı. Bu gelişme üzerine Türk Deniz Kuvvetleri de mayınlarla ilgili NAVTEX yayımladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yayımladığı NAVTEX ile "Mayınlar tehlike yaratabilir, dikkatli olun" uyarısında bulunmuştu.

Karadeniz'de balıkçılarda mayın korkusu

İstanbul Boğazı girişinde iki mayın etkisiz hale getirilirken, Karadeniz'de balıkçılar tedirgin oldu.

İstanbul Boğazı girişinde balıkçılar tarafından tespit edilen mayın Zonguldaklı balıkçıları tedirgin etti.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, İstanbul Boğazı'nda mayın bulunmasından sonra Zonguldaklı balıkçılar olarak tedirgin olduklarını söyledi.

“Sabah balığa çıkarken panik olduklarını ve tedirginlik yaşadıklarını" ifade eden Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, “Sahil Güvenlik Bot Komutanlığından aldığımız son bilgilere göre İğneada Kefken arasında her türlü ticari amatör avcılık yasak. Şuanda bize herhangi bir yasaklanma gelmedi. Gelirse bütün balıkçı arkadaşlarımızı bilgilendireceğiz. Sabah balığa çıkarken bizde bir panik yaşandı. Çok tedirgin olduk. Her an bir tehlikeye maruz kalabiliriz. Bu konuda denize çıktığımızda önümüze dikkat etti. Zaten cihazlarımız var. Özellikle endüstriyel balıkçılarımızı uyardık. Ama şu anda bir rahatlama oldu. Bizde herhangi bir sıkıntı yok ama Kefken’e kadar yasaklama var. Ani bir durum olursa biz balıkçı arkadaşlarımızı uyaracağız” şeklinde konuştu.