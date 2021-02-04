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Boğaziçi protestoları | 38 ilde çok sayıda gözaltı var

Melih Bulu'nun rektör olarak atandığı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin 30 gündür sürdürdüğü protestolara bugün yurt genelinde destek gösterileri geldi.

04 Şubat 2021 Perşembe 21:30
Boğaziçi protestoları | 38 ilde çok sayıda gözaltı var

Boğaziçi protestoları | 38 ilde çok sayıda gözaltı var

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından İstanbul'da başlayan protestolar dün ve bugün yurt geneline yayıldı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, İzmir ve Bursa'da düzenlenen gösterilere polis ekipleri sert müdahalede bulundu. Ankara ve Bursa'da yerlerde gençlerin sürüklenmesine vatandaşlar da tepki gösterdi. 

Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Rektörlüğü protestoları nedeniyle 528 kişinin gözaltına alındığını 108'i adli kontrol şartıyla 498 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu. İşte o haberin detaylardı.

BURSA'DA SERT TEPKİ

Bursa’da, Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına yönelik protestolara destek vermek için toplanan 17 kişi gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun geçen ay rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemler devam ediyor. 

Nilüfer ilçesindeki Görükle Mahallesi’nde bulunan bir parkta, öğle saatlerinde toplanan 17 kişiye polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Dağılmayan gruptaki kişiler, gözaltına alınarak Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınan 17 kişinin işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı bugün öğlen saatlerinde, eylemlerde toplam 528 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Gözaltına alınanlardan ikisinin tutuklandığı, 498 kişinin de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığını belirtilmişti. İstanbul’da 28 kişi hala gözaltında bulunuyor.


KADIKÖY'DE 23 GÖZALTI


Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u "Kanuna aykırı toplantı ve ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, diğer 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanması istendi.  

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 23 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık 23 şüpheliden 10'unu  "Kanuna aykırı toplantı ve ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ederken, 13 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

ANKARA'DA ÖĞRENCİLER YERLERDE SÜRÜKLENDİ

Ankara'da Boğaziçi Üniversitesi ile dayanışma eylemine polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var
Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen polis müdahalesini protesto etmek amacıyla Ankara'da toplanan öğrenciler gözaltına alındı. Bazı öğrencilerin polis müdahalesi esnasında yaralandığı görüntülendi.

Dün Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen polis müdahalesini protesto etmek için Çankaya Belediyesi önüne gelen öğrenciler gözaltına alındı. Bazı öğrencilerin polis müdahalesi esnasında yaralandığı görüntülendi.

ODTÜ Savunulmalı'dır hesabınan yapılan açıklamada, "Kızılay'da Boğaziçi Direnişi'ne destek için toplanan öğrencilere henüz eylem başlamadan polis saldırdı. Gözaltılar var" denildi.


İZMİR'DE 51 GÖZALTI VAR

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'de izinsiz gösteri yapan gruptan gözaltına alınan 51 kişi, serbest bırakıldı.
Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde dün akşamki izinsiz gösteride gözaltına alınan 51 kişinin emniyetteki işlemi tamamlandı. 

Şüpheliler, savcılık kararıyla serbest bırakıldı. 

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili dün akşam Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde izinsiz gösteri düzenleyen ve polisin uyarısına rağmen dağılmayan gruptaki 51 kişi gözaltına alınmıştı. 

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