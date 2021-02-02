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Boğaziçi Üniversitesi'ne polis baskını, 159 gözaltı var

Melih Bulu'nun rektörlük görevine atanmasının ardından protestolara sahne olan Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi. Toplam 159 gözaltı var.

02 Şubat 2021 Salı 02:09
Boğaziçi Üniversitesi'ne polis baskını, 159 gözaltı var

Boğaziçi Üniversitesi'ne polis baskını, 159 gözaltı var


Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, atanan AKP'li Prof. Dr. Melih Bulu'yu 1 aydır protesto eden öğrencilere polis operasyon düzenledi. Sert tepkilere neden olan operasyonun ardından 15 öğrencinin ters kelepçe ile okuldan çıkarıldığı açıklandı. Bu arada 90 öğrencinin ifade vermek için emniyet müdürlüğünde tutulduğu öğrenildi. Polisin sert müdahalesine tepki gösteren avukatlar, eylemci öğrenciler için Emniyet Müdürlüğü'nde bekleyişi devam ediyor.

AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasına yönelik yapılan eylemler sürüyor. Eylemlere karşı yüzlerce polis Güney Kampüs'e girdi. Müdahale sonrası açıklama yapan İstanbul Valiliği, Güney Kampüs'teki eylemde 51 öğrencinin, üniversite dışında yapılan eylemde de 108 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Öğrencilerin eylemine karşı yüzlerce polis Güney Kampüs'e girdi. Sokağa çıkma yasağının başlatıldığı ve Rektörlüğün abluka altına alınması eyleminin 'yasa dışı' olduğu söylenirken, öğrencilerin dağılması istendi.

TOPLAM 159 GÖZALTI VAR

Çevik kuvvet ekipleri, Rektörlük binasının kapısında bekleyen öğrencilere copla müdahale etti. Müdahale sonrası İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Güney Kampüs'teki eylemde 51 öğrencinin, üniversite dışında yapılan eylemde de 108 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen (108), Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerinden vazgeçmeyen göstericilerden (51) olmak üzere toplam (159) şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

ÖĞRENCİLER: DİRENENLERDEN GÜÇ ALIYORUZ

Güçlerini direnenlerden aldıklarını belirten öğrenciler paylaşımlarında çağrı yaparak, "Türkiye'nin dört bir yanında haksızlığa, keyfiliğe, zorbalığa direnenlerden güç alıyoruz. Demokrasi ve özgürlük isteyen tüm güçleri sesimizi büyütmeye, bugün önüne set çekilen basın açıklamamızı daha güçlü ve kitlesel şekilde gerçekleştirmek için bizimle birlikte saf tutmaya çağırıyoruz" dediler.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÜLSOY'DAN TEPKİ

Üniversitenin öğretim görevlilerinden edebiyatçı Murat Gülsoy, 37 yıldır öğrencisi, hocası olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle bir şeye ilk kez tanık olduğunu ifade ederek, "Çok çok üzgünüm. Üniversitemiz ülkemizin bilimine, kültürüne büyük katkılarda bulunmuş bir kurumdur. Asla bu muameleyi hak etmemektedir. Her zaman başımız dik, liyakatımız tamdır" dedi.

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