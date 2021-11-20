Boji'ye çirkin kumpas | Kumpas'ın yeni hedefi Boji oldu

Türkiye, sırf karşıt fikirde olanlara yönelik iftira kampanyalarının acısını çok çekti. Kumpas davaları yıllarca sürdü, hala devam eden yargılamalar, tutuklu ve gözetim altında olan çok sayıda insan büyük acılar çektirdi. İlk kez bir insan, İstanbul'un fenomeni haline gelen evsiz köpek Boji'ye iftira atarak kumpas kurmaya kalktı. Son dönemde İBB yönetimini hedef alan AKP'ye yakınlığı ile bilinen sosyal medya hesapları İETT otobüsleri ve toplu ulaşım araçları ile ilgili yalan haber ve görüntüleri devreye aldı. İftirada sınır tanımayan trollerin son hedefi ise Boji oldu.

Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin. pic.twitter.com/xLnDH7cjOb — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 20, 2021

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında gezen Boji'nin tramvaya pislediği iddia edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, bir kişinin tramvay koltuğuna dışkı bıraktığı anların videosunu paylaştı.

Twitter'da bir kişinin “İBB’nin kadrolu köpeğitramvaya pisledi” diye paylaşımının üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun bu iddialara cevap verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun, “Güzel bir cana bile düşman olanlarla uğraşıyoruz” diye tepki gösterdi. Ongun'un paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde gerçek ortaya çıktı. Yaşlı bir adamın dışkıyı koltuğa koyduğu görülürken, Ongun "Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin" dedi.

Trollerin şimdiki hedefi Boji... Gün boyu barınakta olan Boji’nin toplu ulaşım aracını kirlettiği yalanı dolaşıma sokuldu.



Boji bugün ne yaptı? ???????? pic.twitter.com/TzQpwpJ82G — İBB Haber (@ibbhaberleri) November 19, 2021

İBB, ÇİP TAKMIŞTI

İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanan Boji sosyal medyanın gündeminde. Daha önce başı boş şekilde dolaşan Boji'ye İBB, takip edilebilmesi için mikro çip takmıştı.