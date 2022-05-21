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Bolu ve Bayburt dağları kara büründü

Mayıs ayının son haftalarında Türkiye'nin değişik bölgelerinden kar yağışı haberleri geliyor. Bolu Dağı'nın ardından Soğanlı Dağı'na da kar yağdı

21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:34
Bolu ve Bayburt dağları kara büründü

Bolu ve Bayburt dağları kara büründü

Son günlerde özellikle gece saatlerinde hissedilen soğuk havalar, yüksek kesimlerde kar yağışı ile kendini gösteriyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle etkili olan kar sebebiyle Soğanlı Dağı'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaz mevsiminin gelmesine az bir süre kala, Bayburt’un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasındaki yaylalar kar yağışıyla beyaza büründü. Soğanlı Dağı eteklerinde bulunan Dumlu köyünde yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, köyde yaşayan yurttaşları şaşırttı.

Karlı bir köy sabahına uyanan Sbir yurttaş, soğuk havaya aldırış etmeden hayvanlarını otlatırken görüldü. Hayvancılık işiyle uğraşan Yurttaş, “Yazı beklerken kış geri geldi. Kar yağıyor” dedi.

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Kar YağışıBayburtTrabzonBolu
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