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Boşanmayın, ikinci hanım alın demişti | O doktor görevden alındı

GATA'da Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Ali Edizer, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından görevden alındığı açıklandı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 13:58
Boşanmayın, ikinci hanım alın demişti | O doktor görevden alındı


Boşanmayın, ikinci hanım alın demişti | O doktor görevden alındı



Medeni Kanun hakkındaki paylaşımı nedeniyle GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer hakkında inceleme başlatıldı. Sözleşmesi feshedilen Edizer, görevden alındı.


Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden aldı.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı.

Dr. Edizer, GATA ile sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.

ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programını eleştiren Edizer, "Esra Erol'a bizi götüren yolun başı, İsviçre Medeni Kanunu'nun kabul edilmesidir. Sorsan ‘kadına özgürlük ve uygarlık’ kazandırıldı. Resmiyete tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliği. Kuvveden fiile batı ahlâksızlığı..." ifadelerini kullanmıştı.

​Edizer, sosyal medya hesabında paylaştığı bir başka video konuşmasında da, "Medeni Kanun'u yıkmak için mücadele ettiğini" söylemiş, Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereği resmi nikahla sadece tek kişiyle evlenilmesini eleştirerek, "Boşanmak yerine ikinci eşi alın" demişti.


​CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Edizer’in paylaşımıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü belirtere, "Sosyal medya paylaşımları nedeniyle GATA’nın Başhekim Yardımcısı Ali Edizer’e partimizde ve kamuoyunda duyulan büyük rahatsızlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ilettim. Sayın Bakan duyduğu rahatsızlığı ifade etti, yarın gereğinin yapılacağını iletti" açıklamasında bulunmuştu.

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