Bozuk yollar sürüş güvenliğini riske atıyor

Yaz sıcaklarının kendini iyice hissettirmesiyle beraber yollarda oluşan hasarlar sürüş güvenliğini tehdit etmeye başladı. Güvenli Sürüş Uzmanları yükselen sıcaklıkla beraber yollarda seyahat eden ağır tonajlı kamyonlar ve iş makinalarının da asfalta zarar vererek, yol güvenliğini risk attığına dikkat çekiyor.

Güney şehirlerimizde asfalt eriyor

Antalya ve Muğla gibi şehirlerde 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle yollarda oluşan yüzey hasarları fren mesafesini uzatırken araçların yol tutuşunu da olumsuz etkiliyor.

Güvenli Sürüş Uzmanı Erhan Arıkan sıcakların verdiği zarar dikkat çekti ve "Yüksek sıcaklık, asfalt yüzeylerde ciddi hasarlara yol açıyor ve sürücüler için güvenlik riski oluşturuyor. Sıcak hava, asfalt yüzeylerin genişlemesine neden olur. Asfalt, güneşin etkisiyle ısınarak genleşir ve bu genleşme sonucunda çatlaklar, yarıklar ve bozulmalar meydana gelir. Yüzeyde oluşan çatlaklar zamanla derinleşebilir ve yolun stabilitesini azaltabilir. Özellikle yoğun trafiğin olduğu yollarda, araçların geçişiyle birlikte çatlaklar daha da kötüleşebilir ve yolun kullanılabilirliği azalabilir. Bozulan asfalt yüzeyleri, sürücüler için kaygan bir zemin oluşturabilir ve fren mesafelerini uzatabilir. Ayrıca, çatlaklar ve yarıklar nedeniyle sürücüler kontrol kaybı yaşayabilir ve araçlarının dengesini kaybedebilirler. Bu durum trafik kazalarının artmasına ve yaralanmalara yol açabilir." dedi.

Ağır tonajlı kamyonlar ve iş makinaları asfat kalitesini azaltıyor

İnşaat sektöründeki gelişmeler ve lojistik faaliyetlerin artmasıyla birlikte, iş makineleri ve ağır tonajlı araçların kullanımı da yaygınlaşıyor. Ancak, bu araçlar asfalt yollara ciddi zararlar verebiliyor ve yol kullanıcılarının güvenliğini tehdit ediyor.

Bu durumun gözden kaçtığına dikkat çeken Güvenli Sürüş Uzmanı Erhan Arıkan sürücüleri uyarıyor. Arıkan; "İş makineleri ve ağır tonajlı araçlar, aşırı ağırlıkları ve yoğun tekerlek trafiği nedeniyle asfalt yüzeylere baskı uygular. Bu sürekli baskı, asfaltın deformasyonuna ve çatlakların oluşumuna yol açar. Ayrıca, araçların sık sık manevra yapması veya yerinde dönmesi, asfalt yüzeyinde iz ve bozulmaların oluşmasına neden olabilir. Bu zararlar, asfalt yolların kullanılabilirliğini azaltır, sürücülerin güvenliğini tehlikeye atar ve bakım ve onarım maliyetlerini artırır. Bu nedenle, iş makineleri ve ağır tonajlı araçların asfalt yollarda daha kontrollü hareket etmesi gerekiyor. Özellikle sıcaklığın yükseldiği güney şehirlerimizde bu durum çok daha fazla riskler oluşturabilir." dedi.

Motosiklet ve bisiklete binenler de dikkatli olmalı

Bozuk yollar ayrıca, motosiklet sürücüleri, bisikletçiler ve yayalar gibi diğer yol kullanıcıları için de büyük bir tehlike oluşturuyor. Yolların çukurları veya düzensiz yüzeyleri nedeniyle kontrol kaybı yaşanabilir ve yaralanma veya ölüm riski artabilir.

Toplumun sürüş güvenliği konusunda bilinçlendirilmesine katkıda bulunmayı kendine görev edinen Güvenli Sürüş Uzmanı Erhan Arıkan; yerel yönetimleri, yol bakım ve onarım şirketlerini ve ilgili kuruluşları, sıcak hava dönemlerinde asfalt yolların durumunu yakından takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya davet etti.