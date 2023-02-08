BTK depremi unuttu sosyal medyayı kısıtladı





Türkiye enkaz altında kurtarılmayı bekleyen binlerce vatandaş için tek yürek oldu. Enkaz altından konum atan, sosyal medya üstünden kurtulmak için ev adresini veren vatandaşlar AFAD ekiplerine gönderilmesi için halktan yardım istediği bir günde, Bilgi Teknolojileri Kurumu sosyal medyada bant daraltarak facianın üstüne tuz biber ekti.

Depremin üzerinden 3 gün 60 saat geçti, AKP temsilcileri tüm bölgelere erişim sağlandığını iddia ederken, afet bölgesinde hala cep telefonları ile irtibat kurmakla ilgili sıkıntılar bir türlü giderilemedi.

Sosyal medya platformu Twitter'a bir süredir erişim sağlanamıyor. Birçok kullanıcı anasayfa ve profillerin yüklenmemesi sorunuyla karşı karşıya kaldığını bildirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti" diyerek tepki gösterdi.



Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından çok sayıda yurttaş tarafından arama-kurtarma çalışmalarında duyuru için yoğun bir biçimde kullanılan Twitter’a erişim sıkıntısı yaşanıyor.



Birçok kullanıcı anasayfa ve profillerin yüklenmemesi sorunuyla karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Öte yandan platformdan, erişim sıkıntısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İnternet kesintileri ve site engellemelerini dünya genelinde gerçek zamanlı takip edip raporlayan NetBlocks adlı oluşum, Türkiye'de internetin kısıtlandığını belgeleyen bir paylaşım yaptı.

NetBlocks'a göre; büyük internet sağlayıcılara filtre uygulandı. Net-Blocks metriklerine göre; büyük internet sağlayıcıları olan TTNET ve Turkcell'e uygulanan SNI filtresi üzerinden Twitter'a kısıtlama getirildi.

"SARAY İKTİDARI İLETİŞİMİ KESTİ"

Sosyal medyadaki erişim sıkıntısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti" dedi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz."

Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz.



BTK TARAFINDAN KISITLANDI

Öte yandan YouTube'dan yayın yapan Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi, Twitter'in resmi olarak BTK tarafından kısıtlandığını belirtti.