

Bu kez Kozlu Kaymakamı devreye girdi | Festival iptal



Türkiye'nin her yerinde AKP'li belediye başkanları, parti il başkanlığına soyunan vali ve kaymakamlar sözde "İslami hassasiyeti" olan çevrelerin baskısıyla peş peşe festivalleri iptal ediliyo. Son iptal edilen festival haberi Zonguldak Kozlu ilçesinden geldi.



Kozlu Müzik Festivali 'alkol' gerekçesiyle iptal edildi

Dinci çevrelerin baskısı ile iptal edilen eğlence etkinliklerinin yeni adresi Zonguldak'ın Kozlu ilçesi oldu. Bu yıl ikincisi düzenlenecek Kozlu Müzik Festivali, iptal edildi. Karara tepki gösteren CHP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Bu kararı tamamen insanların yaşam tarzına müdahale olarak görüyoruz" dedi.



Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 28-31 Temmuz tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenecek müzik festivali ilçe kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

Manga'dan Emre Aydın'a, Pinhani'den İlkay Akkaya'ya, Ogün Sanlısoy'dan Niyazi Koyuncu'ya kadar birçok sanatçıyı hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanan festival, aylardır dinci çevrelerin hedefi olmuştu.

Festival alanında alkollü içecek tüketimi nedeniyle hedefte olan etkinliğin yapılacağına dair AKP'li belediye başkanı Ali Bektaş ise kararlı olduklarını ifade ediyordu.

Ancak festival için açılan Instagram sayfasından etkinliğin iptal edildiği duyurusu geldi. Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Değerli katılımcılarımız;

Bu yıl ikincisini düzenlemek üzere büyük özveri ile uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğümüz ve siz değerli müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Kozlu Müzik festivali etkinliğimizi,festival ruhuna uygun bir şekilde yapamayacağımız için, ilan ettiğimiz 28-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiremeyeceğimizi üzülerek bildiriyoruz.

Biletlerinizi almış olduğunuz kanal üzerinden iade edebilir yada 4-5-6-7 Ağustosta Sinopta gerçekleştireceğimiz KuzeyFest etkinliğimizde kullanabilirsiniz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

"TAMAMEN YAŞAM TARZINA MÜDAHALE"

Cumhuriyet.com.tr olarak ulaştığımız belediye yetkilileri iptal kararını doğrularken, nedenine ilişkin resmi açıklamanın daha sonra yapılabileceğini belirtti.

CHP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun da, iptale ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerin ve halkın heyecanla beklediği bir festivaldi bu. Mevzuatla açıklanabilecek birşey değil aslında. Akşam 22.00 ve sabah 06.00 saatleri arasındaki alkol satışının yasak olması ve gece 12'den sonra müzik yasağı gibi gerekçelerle iptal ettiler. Festivalin biletleri haftalar öncesinden satıldı. Geçen sene de yapılmıştı aynı sponsorlarla ve hiçbir sorun yaşanmamıştı. Kozlu halkı da çok mutlu olmuştu, eğlenmişti. Geçtiğimiz 1 ay içerisinde Çaycuma, Devrek, merkez ve şu an Ereğli'de belediyelerimizin düzenlemiş olduğu festivaller var. Bu mevzuat oralarda yok muydu diye bu kaymakam beye sormak lazım. Bunlar düzenlenirken hiçbir sorun yaşanmadı. Zonguldak halkının bir nebze nefes alması sağlandı. Bu sene Kozlu için verilen bu kararı tamamen insanların yaşam tarzına müdahale olarak görüyoruz. Kozlu Kaymakam Vekili'nin kraldan çok kralcı bir tavırla göze girme çabası olarak değerlendiriyoruz."

BAŞKAN, 'BURASI ÖZGÜR BİR ÜLKE' DİYORDU

Kozlu ilçesinde ilk kez geçen sene düzenlenen Kozlu Müzik Festivali, bu sene de Manga, Emre Aydın, Pinhani, Sagopa Kajmer, Hayko Cepkin, Niyazi Koyuncu gibi birçok sanatçıyı hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyordu.

Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, festivalin "alkol" gerekçesiyle hedef alınmasıyla ilgili gazetecilerin sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sosyal toplumu rahatsız eden bir durum olmadığı sürece bir şey olmaz. Adı geçen firmalar bu memlekette yüzlerce kişi çalıştırıyorlar. Sigortasını ve vergisini ödüyorlar. Bizim kimsenin yaşam tarzına karışmaya hakkımız yok. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Bunlar öküz altında buzağı arayan insanlardır. Geçen sene bu etkinliği yaptık ve bir sıkıntı olmadı. Bu muhabbetler tamamen siyasal, bu muhabbeti çıkaran insan belki de her akşam içiyordur. Laf olsun diye, konuşuyorlar. Bu memlekette bazı kafalar var, sağın da yobazı var solun da yobazı var. Bunların ikisine de ne yaparsanız yapın beğendiremezsiniz. Yobazlar çok tehlikeli insanlardır."