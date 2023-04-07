Bu ürün size pahalı mı geldi | Mahir Akkoyun serbest bırakıldı

Bu ürün size pahalı mı geldi'nin yaratıcısı Mahir Akkoyun serbest bırakıldı.



Hayat pahalılığını, yüksek enflasyonu protesto etmek için ürettiği görsel tasarımları yüz binlerce insanın erişimine açan grafik sanatçısı Mahir Akkoyun İzmir'de gözaltına alındı. Büyük kentlerde zincir marketler ile AVM'lerdeki ünlü mağazaların reyonlarına üzerinde "Bu ürün size pahalı mı geldi" ERDOĞAN SAYESİNDE etiketleri son iki haftada Türkiye geneline yayılırken, durum dün iyigunler.net üstünden de okurlarına ulaştırılmıştı.

Eleştirel görsel tasarımlar yapan ve son olarak marketlerde viral olan 'Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde' etiketlerini tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil gibi çok sayıda isim, duruma tepki gösterdi.

“Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde.”

Çıkartmalarını hazırlayan Mahir Akkoyun, yine “Erdoğan sayesinde” gözaltına alındı!



“Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim ben.” Diyen Erdoğan, zaten bu tablonun tek sorumlusudur!



Burada suç nerde?… pic.twitter.com/0sbfEP1mFx — Ali Mahir Başarır (@alimahir) April 7, 2023

Türk Lirası'nın günden güne değer kaybettiği Türkiye'de, marketlerdeki artan fiyatlara ve enflasyona dikkat çekmek için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının da olduğu çıkartmalar hazırlayan tasarımcı Mahir Akkoyun gözaltına alındı.

SANATCI SON DURUMU SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Gözaltına alınıyorum. — mahirgra (@mahirgra) April 7, 2023

İzmir'de gözaltına alınan Mahir Akkoyun, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Akkoyun, Konak güvenlik şubeye götürüldüğünü yazdı.

Akkoyun'un tasarladığı etiketleri isteyenlerle paylaşan 'Gençlik Devirecek' platformu, Akkoyun'un İzmir Bayraklı Adliyesi'ne götürüldüğü bilgisini paylaştı.

Paylaşımda, "Sabah saatlerinde gözaltına alınan Mahir Akkoyun, savcının mevcutlu istemiyle İzmir Bayraklı Adliyesi'ne götürülüyor. Dayanışma göstermek isteyen herkesi Bayraklı Adliyesi önüne çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.



'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenilen Akkoyun'un savcılık tarafından ifadesi alınacak.

Şöyle stickerlar tasarladım.



İnsanların enflasyonla ve hayat pahalılığıyla en çok yüzleştikleri yerler olan marketlerde, manavlarda, pazarlarda ve alışveriş merkezlerinde yer alan ürünlere ve ürün rafları gibi yerlere yapıştırılsın diye. pic.twitter.com/YpWtjYAMDT — mahirgra (@mahirgra) April 5, 2023

Akkoyun’un tasarladığı ‘Erdoğan sayesinde’ çıkartmaları, reyonlardaki ürünlerin üstüne yapıştırılmaya başlanmış ve sosyal medyada viral olmuştu.



AKKOYUN'UN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ YAĞIYOR

Grafik sanatçısı Mahir Akkoyun'un tasarladığı etiketler sonrası gözaltına alınması sosyal medyada büyük tepki çekti. Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, TİP milletvekili Barış Atay gibi çok sayıda isim, duruma tepki gösterdi.

