Budur'da halk otobüsü yangını | Üniversiteliler ikinci kez ölümden döndü





Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Kampüsü'ne yolcu taşıyan halk otobüslerinde çıkan yangınlar öğrencilerin kabusu haline geldi. Bazen içine 80 - 90 öğrenci alarak kent merkezinden kampüsün yolunu tutan mavi halk otobüslerinde ikinci kez çıkan yangında öğrenciler ölümden döndü.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Olay, saat 16.00 sıralarında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerleşkesinde meydana geldi. Burdur şehir merkezinden aldığı üniversite öğrencilerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl yerleşkesine götüren Murat Şen yönetimindeki 15 M 0003 plakalı halk otobüsünün motor kısmı kampüse girdiği sırada alev aldı. Motor kısmından duman yükseldiğini gören otobüs şoförü Şen hemen kapıları açarak öğrencileri tahliye etti. Yangına ilk müdahaleyi yapan Şen, çevredekilerin de yardımıyla alevleri söndürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

ARALIK AYINDA DA YANGIN ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz yıl 19 Aralık'ta üniversiteye öğrenci taşıyan başka bir halk otobüsünde de yangın çıkmıştı. Son anda fark edilen yangın sırasında öğrenciler hızla tahliye edilmiş facianın eşiğinden dönülmüştü. 15 M 0012 motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü Ali Çankaya aracı sağa çekip durdurarak, öğrencileri indirdi. Bu sırada motor kısmındaki otomatik yangın söndürme sistemi devreye girdi. Sürücü de 3 yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Otobüs bir süre sonra tekrar alev alınca çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülmüştü.

Her iki yangına tanık olan öğrenciler, öğrenci otobüslerinde denetimlerin yetersiz olduğundan yakındı.