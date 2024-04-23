Bugün 23 Nisan | Türk çocukları Ata'sına koştu



Bir yanda emperyalistlerin desteklediği işgalci Yunan ordusu, diğer yanda padişah ve hilafet adına yeni kurulmuş Milli Ordu'ya saldıran vatan hainleri, yurdun üstüne karabasan gibi çöreklenen yoksulluğun ortasında Ankara'da Türk Milleti'nin varlığını tüm dünyaya ilan edilen TBMM 104 yaşında. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Anıtkabir'de '23 Nisan' yoğunluğu

Ankara'da binlerce kişi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir'e akın etti. 23 Nisan'ı Ata'nın huzurunda kutlayan çocuklar, heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenlerin ardından ziyarete açıldı. Açılışla beraber binlerce kişi, Ata'nın huzuruna çıktı. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine karanfil bırakıp saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir, 23 Nisan nedeniyle saat 21.00'e kadar ziyarete açık olacak.



'HERKES ATA'SINI ZİYARET ETMELİ'

Ailesiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden İmran Dünya Kanber (6), "Anıtkabir'e ilk gelişim, burası çok güzel. Kalbim şu an çok mutlu ve çok güzel atıyor. 23 Nisan iyi ki var" dedi.



Okuldaki 23 Nisan gösterisinin ardından Anıtkabir'e geldiğini belirten Ecrin Coşkun (12) ise "Bugün okulda gösterim vardı. Osmaniye yöresine ait kıyafetler giydim. Bugün bizim için çok özel ve güzel bir gün. Büyüklerin de içindeki çocukları yaşaması için güzel bir gün. Ata’m huzurla yatsın" diye konuştu.

4 aylık kızı Alina Duman'ı Anıtkabir'e getiren Mervenur Duman da "En güzel Anıtkabir gezimiz bu, Ata'mızı ziyaret ettik. En küçük yaştan itibaren değerlerini öğretmek için kızımızı getirdik.

Umarım o da Ata'sını bilen bir çocuk olarak yetişir. Bütün çocuklar, en küçük yaştan başlayarak Ata'sını ziyaret etmeli, tarihini bilmeli, bugünlere nasıl geldiğimizi bilmeli. Biz ebeveynlerin en büyük görevlerinden bir tanesi bu" dedi.



