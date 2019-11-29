Bugün hava nasıl | Fırtına deniz ulaşımını vurdu





Türkiye yağmurlu ve yer yer fırtınanın etkili olacak soğuk hava sisteminin etkisi altına girdi. İBB başta olmak üzere çok sayıda yerel yönetim vatandaşları baca temizliği konusunda uyarırken, İstanbul'da bugün deniz ulaşımında çok sayıda iptal haberi geldi. Beşiktaş Üsküdar, Eminönü Kadıköy ve Üsküdar gibi motor seferleri dışında kalan bazı uzun seferler fırtına yüzünden iptal edildi. İstanbul Şehir Hatları'nın Beşiktaş-Adalar arasında yapılacak olan 07.30 seferi ile İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

İstanbul Şehir Hatları'nın 07.30'da yapılacak olan Beşiktaş - Adalar, Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07.30 - 08.20 Bostancı-Beşiktaş 07.40 - 08.10 seferleri iptal edildi.

Aynı gerekçeyle İDO'nun Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 - 10.40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 - 09.50 Bursa-Büyükçekmece 08.00 - 09.40 seferlerinin yapılamayacağı açıklandı.



BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Nevşehir, Kayseri, Adıyaman, Diyarbakır, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege ile İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa çevreleri ve Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa çevreleri ve Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU



MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYON °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu, Antalya, Burdur ve Isparta çevreleri ile zamanla bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kıyıları, zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu kuzey ve batı kesimleri ile Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

KONYA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmurlu, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

VAN °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA



Batı Karadeniz’de fırtına, Marmara ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), zamanla 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinde doğusu 6 ila 8 (60-75 km/sa), zamanla geneli 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de güney ve güneydoğu, öğle saatleri ile gece saatlerinde batısı güneybatıdan batısı yer yer 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz’de 2,0 ila 3,0m, doğusunda akşam yer yer 4,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle saatlerinde 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Kuzey Ege’de batı ve güneybatıdan 4 ila 5 (30-50 km/sa), zamanla 2 ila 4 (10-30 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Güney Ege’de 2,0 ila 3,0m, zamanla genelinde 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Batı Akdeniz’de 3 ila 5 (20-40 km/sa) Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatı, yer yer kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.