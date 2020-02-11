Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Bugün hava nasıl olaca? Yağmur, buzlanma ve çığ uyarısı var

Türkiye yeni haftaya iç kesimlerde ve yükseklerde kar yağışı, don, buzlanma ve çığ tehlikesiyle girerken, yağmur batı kesimlerde ve kıyı illerinde etkili olacak.

11 Şubat 2020 Salı 07:54
Bugün hava nasıl olaca? Yağmur, buzlanma ve çığ uyarısı var

Bugün hava nasıl olaca? Yağmur, buzlanma ve çığ uyarısı var


Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışın etkisi altına girerken sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Diğer yandan iç bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

ANKARA °C, 4°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul'a önümüzdeki hafta kar uyarısı
İstanbul'a önümüzdeki hafta kar uyarısı
İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor.    
İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor.    
Bugün hava nasıl olacak? Akdeniz ve Ege için uyarı
Bugün hava nasıl olacak? Akdeniz ve Ege için uyarı
Bugün hava nasıl olacak? Yüksek kesimler kar ve yağmura teslim!
Bugün hava nasıl olacak? Yüksek kesimler kar ve yağmura teslim!
Bugün hava nasıl olacak? Sahillerde yağmur, yükseklerde kar var
Bugün hava nasıl olacak? Sahillerde yağmur, yükseklerde kar var
Bugün hava nasıl olacak? | Buz ve don olayına dikkat
Bugün hava nasıl olacak? | Buz ve don olayına dikkat
Yağmur sele döndü, araçta bulunanlar mahsur kaldı
Yağmur sele döndü, araçta bulunanlar mahsur kaldı
Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden kar ve don uyarısı
Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden kar ve don uyarısı
Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiHava DurumuSon Dakika Hava Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdlib'te bir hafta içinde ikinci kalleş saldırı | 5 şehidimiz var
İdlib'te bir hafta içinde ikinci kalleş saldırı | 5 şehidimiz var
10 Şubat Pazartesi il il kar tatili haberleri | Hangi illerde okullar tatil
10 Şubat Pazartesi il il kar tatili haberleri | Hangi illerde okullar tatil
Türkiye, kendini ateşe veren babaya sessiz kalanlara isyan etti, onlandan ses çıkmadı
Türkiye, kendini ateşe veren babaya sessiz kalanlara isyan etti, onlandan ses çıkmadı
Aile hekimleri Ankara'da toplandı | Sağlık çalışanlarına saldırılar artık dursun
Aile hekimleri Ankara'da toplandı | Sağlık çalışanlarına saldırılar artık dursun
Deprem sırasında felci yenen adam yürümeye başladı
Deprem sırasında felci yenen adam yürümeye başladı
İmamoğlu'ndan ulaşıma zam açıklaması | Vatandaş tepki göstermekte haklı
İmamoğlu'ndan ulaşıma zam açıklaması | Vatandaş tepki göstermekte haklı
İstanbul'da kar gidiyor, dondurucu soğuklar kalıyor
İstanbul'da kar gidiyor, dondurucu soğuklar kalıyor
Barış Pınarı bölgesinde kaza, 1 şehit, 5 asker yaralı
Barış Pınarı bölgesinde kaza, 1 şehit, 5 asker yaralı
İstanbul'a beklenen kar geldi | Marmara için don uyarısı 
İstanbul'a beklenen kar geldi | Marmara için don uyarısı 
Bugün hava nasıl olacak? Türkiye soğuk ve karlı havanın etkisinde 
Bugün hava nasıl olacak? Türkiye soğuk ve karlı havanın etkisinde 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim