Bugün hava nasıl olaca? Yağmur, buzlanma ve çığ uyarısı var



Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışın etkisi altına girerken sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Diğer yandan iç bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

ANKARA °C, 4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

MALATYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu