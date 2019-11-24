

Bugün hava nasıl olacak? 12 ilde sağanak var

Türkiye'nin güney kesimleri bugün yağmurlu hava sisteminin etkisi altına giriyor. Akdeniz, İç Anadolu'nun Güney ve batı kesimleri ile Ege Bölgesi'nin doğu kısımlarında yağmurlu hava etkili olacak. İstanbul güne yağmurla başladı. Meteorolojiden alınan son verilere göre Batı Akdeniz, Muğla, Afyonkarahisar, Kırşehir, Konya, Ankara'nın batı ilçeleri, Kırklareli kıyıları ve İstanbul'un kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Çanakkale, İzmir, Balıkesir'in batısında sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyrediyor. İşte yurt genelinde beklenen sıcaklıklar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Afyonkarahisar, Kırşehir, Konya, Ankara'nın batı ilçeleri, Kırklareli kıyıları ve İstanbul'un kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Çanakkale, İzmir, Balıkesir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri, Kuzey Ege kıyıları ve Edirne'nin güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUSA DİKKAT

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevreleri (Çatalca ve Arnavutköy) hafif sağanak yağışlı.

ANKARA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Beypazarı, Nallıhan ve Ayaş ilçeleri yer yer sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

BURSA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

İZMİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

ADANA: 23, Parçalı ve az bulutlu.

MERSİN: 22, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağışlı.

ARTVİN: 17, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 16, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 17, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 8, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 4, Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece yer yer sisli ve puslu.

MALATYA: 12, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 9, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 16, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 15, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve az bulutlu.