Bugün hava nasıl olacak? 13 il için krtik uyarı



Eylül ayı ile birlikte sonbahar yağmurları etkili olmaya başladı. Meteorolojik verilere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde bugün hava parçalı bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki 13 kentte sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da ise kritik süre öğle saatlerinde başlıyor. Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde de sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile öğle saatlerine kadar İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte edinilen son bilgilere göre yurt genelinde beklenen sıcaklıklar...

ANKARA: 27, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 28, Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri sağanak yağışlı.

İZMİR: 29, Az bulutlu.

BURSA: 29, Parçalı bulutlu.

ADANA: 34, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 31, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAMSUN: 25, Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

TRABZON: 24, Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM: 21, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 19, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 25, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 34, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık.