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Bugün hava nasıl olacak | 2 bölgede yağmur bekleniyor

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

03 Ekim 2020 Cumartesi 08:35
Bugün hava nasıl olacak | 2 bölgede yağmur bekleniyor

Bugün hava nasıl olacak | 2 bölgede yağmur bekleniyor


Son meteorolojik verilere göre Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise yer yer yağış tahmin ediliyor. Sıcaklıklar yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte alınan son verilere göre ile illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Trabzon ve Ağrı çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimleri, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri ve Van’ın kuzey kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar şöyle olacak:

ANKARA: 24, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 25, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 30, Az bulutlu.

KOCAELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu.

BURSA: 29, Parçalı ve az bulutlu.

AFYONKARAHİSAR: 23, Az bulutlu.

MANİSA: 32, Az bulutlu.

MUĞLA: 29, Az bulutlu.

ADANA: 31, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 28, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 29, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 26, Az bulutlu.

SİVAS: 21, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 24, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 25, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 24, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

RİZE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 23, Parçalı bulutlu.

KARS: 22, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 27, Az bulutlu.

VAN: 23, Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu.

GAZİANTEP: 29, Az bulutlu.

ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu.

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