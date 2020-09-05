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Bugün hava nasıl olacak? 2 bölgede yağmur uyarısı

. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağış bekleniyor. Öğleden sonra Karadeniz'de yağışın şiddetli olması tahmin ediliyor. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu.

05 Eylül 2020 Cumartesi 07:54
Bugün hava nasıl olacak? 2 bölgede yağmur uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? 2 bölgede yağmur uyarısı

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre sıcaklıklar yurdun kuzeyinde azalırken, güneyde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyrediyor. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağış bekleniyor. Öğleden sonra Karadeniz'de yağışın şiddetli olması tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların; Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


SICAKLIK KUZEYDE AZILIYOR GÜNEYDE ARTIYOR

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarında olacağı, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Alınan son verilere göre yurt genelinde illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 29, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 28, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 22, Parçalı bulutlu.

KONYA: 29, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 22, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 26, Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURSA: 25, Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KÜTAHYA: 26, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 32, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 36, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 40, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 37, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 38, Az bulutlu ve açık.

KASTAMONU: 24, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 23, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE: 29, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 30, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

KARS: 29, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

MALATYA: 38, Az bulutlu ve açık.

VAN: 27, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 39, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 43, Az bulutlu ve açık.
 

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Anahtar Kelimeler:
MeteoHava Durumu
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