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Bugün hava nasıl olacak? 20 ilde yağmur var

Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün yağmur bekleniyor. Karadeniz'in tamamı ile Marmara Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? 20 ilde yağmur var

Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün yağmur bekleniyor. Karadeniz'in tamamı ile Marmara Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.

26 Ekim 2019 Cumartesi 09:48
Bugün hava nasıl olacak? 20 ilde yağmur var

Bugün hava nasıl olacak? 20 ilde yağmur var

Bugün hava nasıl olacak? Türkiye'nin kuzey bölgelerinin tamamı, Karadeniz sahil şeridi boyunca, Marmara Bölgesi'nin kuzey kesimleri ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin Irak ve Suriye kesimlerinde öğleden sonra yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre 20 kentte sağanak yağış bekleniyor. Yağışın Karadeniz kıyı şeridinde etkili olabileceği uyarısında bulunuldu. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek. İşte yurt genelinde kentlerimizde beklenen sıcaklıklar ve meteorolojik tahminler.

Son dakika hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Sakarya, Karabük, Amasya, Tokat ve Erzincan çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey, Kırklareli’nin doğu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ ŞERİDİ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre işte kentlerimizde sıcaklıklar...

ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

İZMİR: 24, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 26, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 30, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 30, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

KONYA: 21, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli.

AMASYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

SAMSUN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor.

ERZURUM: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

HAKKARİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 24, Parçalı ve çok bulutlu.

GAZİANTEP: 24, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 24, Parçalı bulutlu.
 

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