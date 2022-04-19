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Bugün hava nasıl olacak | 43 il için uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu sosyal medya hesabından duyurdu.

19 Nisan 2022 Salı 10:26
Bugün hava nasıl olacak | 43 il için uyarı geldi

Bugün hava nasıl olacak | 43 il için uyarı geldi

Hava sıcaklıklarının hafta sonu artacağı belirtilen açıklamada, “(19 – 25 Nisan 2022) Batı bölgelerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; batı bölgelerde kademeli olarak artacağı ve hafta sonunda ülkemiz genelinde mevsim normallerinin biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor” denildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun doğu, Çankırı'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

GÖLLER YÖRESİNE UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah ilk saatlerden itibaren yurdun güneybatı kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Denizli çevreleri ile Isparta'nın batı, Burdur'un doğu ve Afyonkarahisar'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

43 İLDE SARI VE TURUNCU ALARM

TURUNCU KODLU UYARI: Yozgat, Bitlis, Çorum, Karaman, Batman, Şırnak, Kayseri, Konya, Mardin, Nevşehir, Niğde, Siirt, Şanlıurfa.

SARI KODLU UYARI: Ankara, Adıyaman, Artvin, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Bolu,  Çankırı, Çorum, Denizli, Giresun, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kırşehir, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Van, Hakkari,  Aksaray, Kırıkkale, Karabük, Kilis, Osmaniye, Trabzon.

Anahtar Kelimeler:
UyarıMeteforolji
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