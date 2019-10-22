Bugün hava nasıl olacak, 5 bölgede yağmur uyarısı



Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kuzeyde Karadeniz'de Samsun'dan Artvin'e kadar olan kısmı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Kars hariç tamamı, Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamı ve Akdeniz Bölgesi'nde ise Mersin, Adana ve Osmaniye ile Antalya'nın büyük bölümü ile İç Anadolu bölgesinde Konya'nın kuzey kesimleri Niğde, Kayseri Yozgat Sivas'ın bir bölümünde yağmur bekleniyor.





METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MANİSA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli, bölgenin kuzey kesimlerinde öğleden sonra yağmur bekleniyor.

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, batısı sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) öğle saatlerinden sonra 5 (40 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,0 m, Görüş; İyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf.

MARMARA DENİZİ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden itibaren 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinden itibaren yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE DENİZİ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra geneli ile akşam saatlerinden itibaren güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde kuzeyi 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde batısı 5 (40 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yağış anında yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.