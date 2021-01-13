Bugün hava nasıl olacak | Beklenen yağmur nihayet geliyor



Aylardır beklenen yağmurlu hava iki gündür Trakya Bölgesi başta olmak üzere Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgelerinde etkili oluyor. Edirne, İzmir, Manisa ve Balıkesir'de şiddetli yağmur sel baskınlarına sahne oldu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bingöl çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sağanak ve Gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri, Erzurum çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar olmak üzere İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Muğla'nın doğu ilçeleri, Giresun, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney, İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), yüksek kesimlerde kısa süreli kuvvetli fırtına(90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİK UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Güney Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerde kısa süreli kuvvetli fırtına (90-120 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, İç Anadolu’nun güneyinde toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI: Yağışların İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Muğla'nın doğu ilçeleri, Giresun, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde güneyli kuvvetli rüzgarlarla birlikte yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, Güney ve doğusunun sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Edirne'nin güney kesimlerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri karlakarışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 5°C

Çok bulutlu

SAKARYA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tajmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli çevreleri ile Muğla'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Güney Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYON °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek keimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa yüksekleri 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak, güneyinde yer yer ve gök gürültülü sağanak, kuzey ve doğusunda zamanla karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) yüksek kesimlerde zaman zaman kuvvetli fırtına (90-100 km/sa ) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

NİĞDE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu yüksek kesimleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerde kısa süreli kuvvetli fırtına (90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak yağışlı

RİZE °C, 23°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 21°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere batısı ile Bingöl çavrelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın zamanla güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağmur ve sağanak , zamanla karla karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin(Siirt hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın zamanla kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 4 il 6 (30-50 km/sa) zamanla 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m zamanla doğusunda 2,5m Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: kuzeyinden kuzeyve kuzeydoğu, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: batı ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağışta orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) zamanla 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.



