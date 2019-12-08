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Bugün hava nasıl olacak? | Buz ve don olayına dikkat

Meteoroloji, yurdun önemli bir bölümünde, buzlanma, don olayı ve kar yağışı beklediğini duyurdu. 

Bugün hava nasıl olacak? | Buz ve don olayına dikkat

Meteoroloji, yurdun önemli bir bölümünde, buzlanma, don olayı ve kar yağışı beklediğini duyurdu. 

08 Aralık 2019 Pazar 08:52
Bugün hava nasıl olacak? | Buz ve don olayına dikkat


Bugün hava nasıl olacak? | Buz ve don olayına dikkat

Türkiye yeni haftaya büyük bölümünde don olayı ile birlikte giriyor. Yurdun orta kesimleri için don olayı ve yollarda buzlanma uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Batı Karadeniz'in batısı, Aydın, Kastamonu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmuyor. Bununla birlikte, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Batı Karadeniz'in batısında sağanak yağmur, Bolu ve Afyonkarahisar'ın yüksekleri, Şırnak, Hakkari ve Van çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

BUZLANMA VE DON OLAYINA DİKKAT

Yağışların yağmur ve sağanak, Bolu ve Afyon'un yüksekleri, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR DEĞİŞMİYOR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın, genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle...

ANKARA: 4, Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri hafif yağmurlu.

İZMİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 12, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu.

BURSA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu.

ADANA: 18, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 20, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 7, Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KONYA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SİVAS: 2, Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

TOKAT °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

KASTAMONU °C, 5°C Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK: 10, Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu.

ÇANKIRI °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SAMSUN: 13, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 13, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 0, Parçalı ve az bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu.

KARS: 2, Parçalı ve az bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu.

MALATYA: 6, Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu.

VAN: 5, Parçalı ve çok bulutlu, yarın karla karışık yağmurlu.

DİYARBAKIR: 11, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 12, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu.

ŞANLIURFA: 13, Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu.

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Bugün Hava Nasıl Olacak
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