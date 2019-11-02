

Bugün hava nasıl olacak | Doğu'da kar, Marmara'da güneş

Meteroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'de ulaşımı etkileyen kar yağışının yüksek kesimlerde devam edeceğini, batıda ise hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmininde bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Siirt, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yağışla ilgili açıklama yapıldı. İstanbul'da gece boyunca etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle il genelinde ortalama 34 kilogram yağış kaydedildiği belirtildi. Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışlı havanın yerini, ilerleyen günlerde pastırma sıcaklarına bırakacağı ifade edildi.

13 SU BASMASI İHBARI YAPILDI

İBB'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'un verilene göre, İstanbul'da dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle şehrin bazı noktalarında su baskınları ve göllenmeler yaşandı. Sarıyer ve Beykoz'da ana caddelerde görülen göllenmelere İBB Ekipleri anında müdahale ederek suları tahliye etti. İstanbul İtfaiyesi de gece boyunca 13 ayrı binadan gelen su basması ihbarını değerlendirerek olaylara müdahale etti"

"İL GENELİNDE ORTALAMA 34 KG YAĞIŞ KAYDEDİLDİ"

"Gece boyunca özellikle Karadeniz'e kıyısı olan kuzey ilçelerimizde ve Boğaz çevresinde etkili olan sağanak yağmur neticesinde en fazla yağış Kilyos ve Anadolu Fenerinde (80-85kg) gözlenirken, il genelinde ortalama 34 kg yağış kaydedildi. İl genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ve şehri terk etmesi bekleniyor. Sağanak yağmur ile birlikte rüzgârın kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (40-60km/s) esmeye devam edeceği, sıcaklıkların 14 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor"

"20 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKMASI BEKLENİYOR"

"Cumartesi günü hava az bulutlu, gece 11, gündüz 16 derece seviyesinde olacak. Soğuk ve yağışlı hava Pazar günü rüzgârın lodosa dönmesiyle ısınacak. Pazar günü havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hâkim olması beklenirken, sıcaklıkların Pastırma Yazı ile tekrar kademe kademe artarak 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor"

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ilk saatlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneyinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİK UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Siirt, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA





MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 22°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 22°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 24°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Az bulutlu

KONYA °C, 14°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağaanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağışlı, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olmasi bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, zamanla güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde doğusunda yer yer 6 (50 km/sa); Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı, zamanla güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu sabah saatlerinde yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu sabah saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, Batı Akdeniz’in doğusunda öğle saatlerin itibaren güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, zamanla 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı ve güneybatı, sabah saatlerinden sonra kuzeybatı, gece saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) zamanla 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

