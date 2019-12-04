

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur ve soğuk var



Türkiye genelinde Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre soğuk hava etkisini daha da artıracak. Trakya Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz ile iç bölgelerde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul'da gece yarısı etkili olan yağmurlu hava gün boyu devam etmesi öngörülüyor. Kuvvetli Poyrazla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bugün yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların; yağmur ve sağanak zamanla Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Bugün; Eskişehir, Kütahya, Bilecik çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinde kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının; Perşembe günü iç ve doğu bölgelerimizde etkili olmaya devam ettikten sonra Cuma Açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu Doğu bölgelerimizde görülen mevsimin ilk kar yağışlarından sonra Çarşamba ve Perşembe günü iç kesimler ile batı bölgelerimizin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor" bilgileri yer aldı.

Rüzgarın ise, bugün (4 Aralık Çarşamba günü) Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli olarak eseceği belirtildi. "Yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri iç ve doğu bölgelerimizde kuvvetli buzlanma ve don olayı tahmin edilmektedir" denildi.

3 İLDE HAVA DURUMU

Üç büyük ildeki hava durumu ise şöyle açıklandı:

Ankara'da; Çarşamba günü havanın çok bulutlu karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmemekte, sabah saatlerinde görülecek pus ve sis hadisesi ile birlikte gece ayazlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul güne yağmurla başladı. Meteoroloji gün boyu yağmurlu ve soğuk havanın il genelinde etkili olacağını duyurdu. Kuvvetli Poyrazla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmiyor; fakat soğuk havanın devam edeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de; çok bulutlu ve yağmurlu olacağı ve hava sıcaklığının azalarak 10-12 dereceye kadar düşeceği bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmemekle birlikte sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.günü yurdumuzu terk etmesi bekleniyor" denildi.



METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Çanakkale ve Balıkesir'de kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Manisa'da kuvvetli yağmur, Kütahya ile Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AFYON °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 9°C

Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Isparta ve Burdur, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın güneybatı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güneybatı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KONYA °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS °C, 5°C

Çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize ile Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BAYBURT °C, 3°C

Çok bulutlu, öğleden sonra kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Erzincan ve Ardahan, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtına, Marmara ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) batısı öğle saatlerinde yer yer 6 (50 km/sa); Doğu Karadeniz’de; kuzey ve kuzeybatıdan, öğleden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA DENİZİ

Hava Durumu: Çok bulutlu, güneyinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

EGE DENİZİ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinde kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de; kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 (40-60 km/sa); Güney Ege’de; kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, kuzeyi 3,0 ila 4,0m Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış ve fırtınada zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de; batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (10-30 km/sa), öğleden sonra batısı 6 (50 km/sa), akşam saatlerinden sonra geneli 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Akdeniz’de; batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 (10-30 yer yer 40 km/sa) kuvvetinde, Dalga; 1,0 ila 1,5m, batısı akşam saatlerinden sonra 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.